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Restoran ve kafelerde sigara tamamen yasaklandı

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İLGİNÇ HABERLER  | 27.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

Hollanda Danıştayı, restoran ve kafelerde bulunan kapalı sigara bölümleri için verilen özel iznin geçersiz olduğuna hükmetti.

Restoran ve kafelerde sigara tamamen yasaklandı

Danıştaydan yapılan yazılı açıklamada, Lahey Mahkemesinin bu yöndeki kararının yerinde olduğu belirtilerek, restoran ve kafelerde sigara içilebilen üstü kapalı bölümler için verilen özel iznin bugünden itibaren geçersiz olduğu bildirildi.

Karara gerekçe olarak, restoran ve kafe çalışanları ile sigara içmeyenlerin, bu bölümlere girerek istemeden sigara dumanına maruz kalma ihtimalleri gösterildi. Bu durumun da Dünya Sağlık Örgütü Anlaşmasına aykırı olduğu ifade edildi.

Sigara karşıtı Hollanda Temiz Hava Vakfı, restoran ve kafelerde bulunan kapalı sigara bölümleri için verilen özel iznin Dünya Sağlık Örgütü Anlaşmasına aykırı olduğu, bu nedenle iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine karşı dava açmıştı.

Lahey Mahkemesi de vakfı haklı bulmuş ancak hükümet kararı Danıştaya taşımıştı.

Ülkede, 1 Temmuz 2008'den itibaren sigara yasağı getirilen restoran ve kafelerde kapalı sigara bölümleri için özel izin hakkı bulunuyordu.

KAYNAK: AA

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Hollanda restoran sigara yasaklandı

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