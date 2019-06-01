Hollanda'daki Tevhit Camisi açılışa hazırlanıyor

Venlo kentinde 2016'da inşasına başlanan ve 10 bin metrekarelik araziye yapılan, kullanım alanında bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebildiği ve farklı faaliyetlerin icra edildiği Tevhit Camisi'nin resmi açılışı Erbaş'ın katılımı ile Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirilecek.

Tevhit Camisi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanla caminin resmi açılışını beklediklerini ve son hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Erbaş'ın camiyi çok beğendiğini ve bu nedenle özellikle resmi açılışa katılmak istediğini belirten Dursun, "Aslında ramazan içinde geçen hafta cuma günü Diyanet İşleri Başkanı ile camimizin resmi açılışı gerçekleşecekti fakat kendisinin acil bir işi çıktığından dolayı bayram sonrasına ertelendi. Diyanet İşleri Başkanımız bayramdan sonra gelip camimizin açılışını bizzat kendisi yapmak istiyor. İnşallah birlikte camimizin resmi açılışını yapacağız." dedi.

Dursun, caminin inşası sürecinde iki kez İslamofobik saldırıya uğradığına dikkati çekerek, "Biz buna rağmen dinimiz barış dini olduğu ve insanlığa çok önem verdiği için sadece bir cami değil bir külliye yaptık. Venlo Belediye Başkanı, Venlo Valisi, Hollandalı semt sakinleri külliyemizden çok memnun. Hepsi her zaman bizimle beraber oldular ve her zaman rahatlıkla camimize gelebiliyorlar." ifadesini kullandı.