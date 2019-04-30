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Hollanda'nın Venedik'i: Giethoorn köyü

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 30.04.2019 07:44 | Son Güncelleme

Hollanda'nın etrafı tamamen su kanalları ile çevrilmiş ve sokakları olmayan köyü Giethoorn, İtalya'nın Venedik kentine benzemesi nedeniyle turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Hollanda'nın Venedik'i: Giethoorn köyü

Yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu küçük bir köy olan Hollanda’nın Overijssel eyaletinde bulunan Giethoorn köyü son dönemlerde büyük ilgi görüyor.

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Çok sayıda su kanalı, göller, kemerli köprüler ve çiftlik adalarından oluşan köy, İtalya’nın Venedik kentine benzetiliyor.

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Araçla girilemeyen köyde ulaşım ise sadece küçük teknelerle ya da bisikletle sağlanabiliyor.

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Adı keçi boynuzu anlamına gelen Giethoorn, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor.

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Giethoorn’un kuruluşu ise 13. yüzyıla uzanıyor. Giethoorn sakinlerinin Orta Çağ'da, turba çıkarımı, hayvancılık, balıkçılık ile geçindiği biliniyor.

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Çok fazla turba çıkarımı nedeniyle düzenli olarak su baskınlarının yaşandığı bir dönemde Giethoorn çevresinde göller oluştuğu ifade ediliyor. Köyde bulunan Gieterse Gölü köyün tek doğal gölü.

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Günümüzde ise ulaşımın teknelerle gerçekleştiği köyde, Gieterse itfaiyesi oldukça modern bir yangın söndürücü tekneye sahip. Köyün bir kısmında da çöpler teknelerle toplanıyor.

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Giethoorn yerli ve yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Turistlerin akın ettiği köyde, yerli halk kanallarda oluşan trafik ve dar patika yollarındaki yoğunluktan şikayetçi.

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Birçok turist, köydeki evleri satın alma girişiminde bulunuyor. Giethoorn’un özellikle Çinli yatırımcıların ilgisini çekmesi bölgedeki yerli vatandaşlar tarafından tepki topluyor

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Giethoorn köyü

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