Hollanda'nın Venedik'i: Giethoorn köyü

Yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu küçük bir köy olan Hollanda’nın Overijssel eyaletinde bulunan Giethoorn köyü son dönemlerde büyük ilgi görüyor.

Çok sayıda su kanalı, göller, kemerli köprüler ve çiftlik adalarından oluşan köy, İtalya’nın Venedik kentine benzetiliyor.

Araçla girilemeyen köyde ulaşım ise sadece küçük teknelerle ya da bisikletle sağlanabiliyor.

Adı keçi boynuzu anlamına gelen Giethoorn, her yıl yüz binlerce turisti ağırlıyor.

Giethoorn’un kuruluşu ise 13. yüzyıla uzanıyor. Giethoorn sakinlerinin Orta Çağ'da, turba çıkarımı, hayvancılık, balıkçılık ile geçindiği biliniyor.

Çok fazla turba çıkarımı nedeniyle düzenli olarak su baskınlarının yaşandığı bir dönemde Giethoorn çevresinde göller oluştuğu ifade ediliyor. Köyde bulunan Gieterse Gölü köyün tek doğal gölü.

Günümüzde ise ulaşımın teknelerle gerçekleştiği köyde, Gieterse itfaiyesi oldukça modern bir yangın söndürücü tekneye sahip. Köyün bir kısmında da çöpler teknelerle toplanıyor.

Giethoorn yerli ve yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Turistlerin akın ettiği köyde, yerli halk kanallarda oluşan trafik ve dar patika yollarındaki yoğunluktan şikayetçi.