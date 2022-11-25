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Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

25.11.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong, 2019 yılından beri FC Barcelona kulübünde forma terletiyor. Saha dışındaki yaşamı merak konusu olan Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi Mikky Kiemeney, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Hollanda Milli Takımı'nda orta saha pozisyonunda top koşturan 25 yaşındaki ünlü futbolcu Frenkie de Jong, özel hayatıyla ilgi odağı oldu. Sosyal medya fenomeni Mikky Kiemeney ile aşk yaşayan Jong, aşk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Profesyonel futbol kariyerine 2014 yılında başlayan Frenkie de Jong; Ajax ve William gibi takımlarda yer aldı.

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarıyla dikkat çeken Hollandalı yıldız, 2019 yılında 75 milyon euro karşılığında İspanyol kulübü Barcelona'ya transfer oldu.

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Şimdilerde Hollanda Milli Takımı'nda forma terleten Frenkie de Jong, saha dışındaki hayatıyla dikkat çekti.

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Frenkie de Jong, sosyal medya fenomeni Mikky Kiemeney ile uzun soluklu bir aşk yaşıyor.

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Güzelliğiyle büyüleyen Mikky Kiemeney, iddialı paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Mikky Kiemeney ve futbolcu sevgilisi, sık sık dudak dudağa pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

İşte Mikky Kiemeney'in Instagram pozları...

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Hollandalı milli futbolcu Frenkie de Jong'un fenomen sevgilisi bikinili pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

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