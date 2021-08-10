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Hollywood'daki yıkanma tartışmasına Jason Momoa da dahil oldu

10.08.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood yıldızlarının yıkanma alışkanlıklarını paylaştığı akıma Aquaman yıldızı Jason Momoa da dahil oldu. Momoa, hijyen konusundaki tutumunu açıklarken, "Ben Aquaman’im, zaten lanet olası suyun içindeyim" dedi.

Hollywood'daki yıkanma tartışmasına Jason Momoa da dahil oldu

Hollywood yıldızlarının yıkanma alışkanlıklarını paylaştığı akıma Aquaman yıldızı Jason Momoa da dahil oldu ve hijyen konusundaki tutumunu net biçimde açıkladı.

Access Hollywood'a verdiği röportajda Momoa diğer yıldızların aksine temiz kalmayı tercih ettiğini şaka yollu biçimde belirtti.

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"ÜSTÜMDE TUZLU SU VAR"

Independent'in haberine göre, DC Evreni'nde canlandırdığı Aquaman karakteriyle son dönemde isminden sık sık söz ettiren Momoa bahsi geçen tartışmaya dair duruşunu şu şekilde ifade etti:

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"Herhangi bir akım başlatmıyorum. Duş alıyorum bana inanın. Ben Aquaman'im. Zaten lanet olası suyun içindeyim. Endişe etmeyin. Hawaiiliyim. Üstümde tuzlu su var. Sorun yok."

"GÜNDE ÜÇ KEZ YIKANIRIM"

Öte yandan DC Evreni'nde Black Adam'ı canlandıran Dwayne "The Rock" Johnson hijyene çok önem verdiğini söylemişti. Twitter'da yaptığı paylaşımla 49 yaşındaki aktör şunları söylemişti:

"'Kendini yıkamayan' ünlülerin tam tersiyim. Yataktan kalktığımda soğuk duş, antrenmandan sonra ılık duş ve işten eve döndüğümde sıcak duş alıyorum."
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Momoa ve Johnson'dan önce Kristen Bell ve Dax Shepard'la Mila Kunis ve Ashton Kutcher çifti çocuklarını her gün yıkamayı gerekli görmediklerini söylemişti.

Ünlü aktör Jake Gyllenhaal da Vanity Fair'e verdiği röportajda konuya dair düşüncelerini şu şekilde dile getirmişti:

"Banyo yapmayı zaman zaman daha az gerekli buluyorum."

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