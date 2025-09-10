Mynet Trend

Hollywood oyuncusu tutuklandı! Aracını yıkarken hortumla komşusunu ıslatmış

Breaking Bad' ve 'Better Call Saul' dizilerinde rol alan 60 yaşındaki Raymond Cruz, tartışma yaşadığı bir kadını hortumla ıslattı. Kadının şikayetçi olmasının ardından ünlü oyuncu tutuklandı.

Hollywood oyuncusu tutuklandı! Aracını yıkarken hortumla komşusunu ıslatmış

Dünyaca ünlü 'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul' dizilerinde canlandırdığı 'Tuco Salamanca' karakteriyle hafızalara kazınan Hollywood yıldızı Raymond Cruz, tartışma yaşadığı komşusuna hortumla su tuttu ve tutuklandı.

DARPTAN TUTUKLANDI

60 yaşındaki oyuncu sabah saatlerinde aracını yıkarken, komşusu olan bir kadın aracını Cruz'un hemen arkasına park etti. Cruz, kadından aracını çekmesini talep etti ancak kadın bu talebi görmezden geldi. Sinirlenen oyuncu, kadına doğru su tuttu. Kadın daha sonra şikayetçi oldu. Cruz, 'hafif darp ' şüphesiyle gözaltına alındı ve daha sonra da tutuklandı.

1990'larda 'The X-Files', 'Star Trek: Deep Space Nine' ve 'Walker, Texas Ranger' gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. Sinemadaki en dikkat çekici rolünü ise 2001 yılında Oscar ödüllü 'Training Day' filminde Ethan Hawke ve Denzel Washington ile birlikte oynayarak gerçekleştirdi.

