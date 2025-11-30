Mynet Trend

Sosyal medya kullanan evliler dikkat! Eşiniz ekran görüntüsünü alırsa yandınız

Yargıtay'dan evli ve sosyal medyası olanları çok yakından ilgilendiren emsal bir karar geldi. Karşı cinsin fotoğrafını beğenmek boşanma sebebi sayıldı. Üstelik bu konuda ekran görüntüleri, mesajlar ve tüm dijital etkileşimler kusur oranının belirlenmesinde önemli bir delil sayılıyor.

Kayseri Barosu avukatlarından Tevfik İmamoğlu, Yargıtay'ın sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğunu kabul ederek, bu durumun boşanma nedeni sayılabileceğine karar verdiğini söyledi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Sosyal medya kullanıcılarına uyarılarda bulunan Avukat Tevfik İmamoğlu, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin emsal niteliğinde bir karar verdiğini söyledi. Sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmedildiğini ifade eden İmamoğlu, "Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medyada karşı cinsin fotoğrafını beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmederek, bu durumun boşanma nedeni sayılabileceğine dair emsal bir karar verdi. Aslında kararı ilk derece mahkemesi olarak Kayseri 5. Aile Mahkemesi veriyor. Davacı eş, kocasının başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini belirterek eşinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını öne sürmüştür. Mahkeme de bu sebeple ve dosya kapsamı itibarıyla kocayı ağır kusurlu bulmuştur.

EVLİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI YARGI SİSTEMİNE GİRDİ

İstinaf sürecinden sonra kararın temyiz edilmesi ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; 'Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmek güven sarsıcı davranıştır ve boşanma nedenidir' diyerek emsal bir karara imza atmıştır. Bu karar ile birlikte evli bireylerin sosyal medya kullanımına ilişkin önemli ölçüt de yargı sistemine girmiş oldu. Artık mahkemeler eşlerin sosyal medya beğenilerini sadakat ve güven ihlali kapsamında değerlendirecektir. Bu nedenle sosyal medya davranışları boşanma davalarında artık somut kusur olarak kabul edilmekte ve bu etkileşimler boşanma davalarında artık güçlü deliller arasında yer alıyor.

DELİLLER DİKKATE ALINIYOR

Ekran görüntüleri, mesajlar ve tüm dijital etkileşimler tarafların kusur oranının belirlenmesinde dikkate alınıyor. Vatandaşlara sosyal medya kullanırken bu hususu dikkate almalarını öneriyorum" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

