Nüfusu 100 bin olan ilde araç sayısı 54 bin

TÜİK verilerinden dikkat çeken oranlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Kars'da merkez nüfusun 100 bin olmasına karşın kentte 50 binden fazla araç olması araç-nüfus dengesinde göze çarptı. Araç sayısının fazlalığıyla beraber kente trafik ve park sorunları da vatandaşın çözüm beklendiği sorunlar arasında kendine yer buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kars merkezde kaydedilen nüfus ve araç sayısı arasındaki dikkat çekici denge, kent gündemine oturdu.

BÜYÜKŞEHİRLERİ ARATMADI

Resmi verilere göre yaklaşık 100 bin civarında merkez nüfusa sahip olan Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısının 54 bini geçmesi, kişi başına düşen araç oranını yükselterek büyük şehirleri aratmayan bir yoğunluk oluşturdu.

PARK VE TRAFİK SORUNU

Son verilere göre; Ekim ayında Kars'ta trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısının 54 bin 138'e ulaşması, merkez nüfusuna oranla neredeyse her iki kişiden birine bir araç düştüğü anlamına geliyor. Bu durum, özellikle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda park ve trafik sorununu da beraberinde getiriyor.

YENİ PLANLAMA BEKLENTİSİ VAR

Sürücüler, özellikle işlek caddelerde kendilerine park yeri bulmakta zorlanırken, araçların gelişi güzel park edilmesi ve çift sıra parklar trafiği olumsuz etkiliyor. Park sorununu çözmek için bazı vatandaşların cadde ve sokaklara duba veya çeşitli malzemeler koyarak yer kapma çabaları ise ayrı bir karmaşaya neden oluyor.

Kars'ın bölgesindeki diğer illere göre de araç sayısı bakımından öne çıkması dikkat çekiyor. TUİK'in verilerine göre araç sayısında Kars 54 bin 138 ile ilk sırada yer alırken, Kars'ı Ağrı 36 bin 501 araçla takip ediyor. Iğdır 33 bin 238 ile 3'üncü sırada ve Ardahan ise 22 bin 33 araç ile 4'üncü sırada yer alıyor.

Hal böyle olunca yetkililerin artan araç sayısının oluşturduğu trafik ve otopark sorunlarına çözüm bulmak için yeni stratejiler geliştirmesi bekleniyor. Kars, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, bu şaşırtıcı araç-nüfus oranıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Kaynak: İHA

