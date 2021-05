Hollywood'un acı kaybı! Samuel E. Wright hayatını kaybetti

Bir süredir prostat kanseriyle savaşan oyuncu, şarkıcı ve seslendirme sanatçısı Samuel Edward Wright'ın 74 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Birkaç aydır New York, Walden'daki evinde dinlenen ünlü sanatçı özellikle Disney animasyonlarında sesiyle hayat verdiği karakterlerle tanınıyordu. 1997'de Aslan Kral'ın tiyatro versiyonunda Musafa'yı canlandıran Wright, en son The Little Mermaid'deki Yengeç Sebastian karakterini seslendirmişti.

Oscar adayı olan bu animasyonda Yengeç Sebastian'ın söylediği Under The Sea şarkısını da o seslendirmiş ve şarkı "En İyi Orijinal Şarkı" dalında Oscar kazanmıştı.

Samuel E. Wright'ın ölüm haberini üç kızından biri olan Dee, duyurdu.

The Hollywood Reporter'a açıklama yapan Dee, babasının pozitif kişiliğinden, sanata olan sevgi ve tutkusundan bahsederek "Etrafa neşe yaymasıyla ünlüydü" diye konuştu.

İnsanları eğlendirmeyi seven biri olan Samuel E. Wright kariyerine Broadway'de başlamış daha sonra birçok animasyon filminde sesiyle boy göstermişti.

Oyunculuk kariyerinde ise Charlie Parker hakkındaki biografik filmde Dizzy Gillespie'yi canlandırmıştı.

Wright ayrıca sahnet sanatları okulu sahibi olan eşi Amanda ile çocuklar için bir konservatuar da yönetmişti.