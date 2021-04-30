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Hollywood’un en korkunç cinayeti! Kara Dalya ve kan dolduran ölümünün sırrı hala çözülemedi

Seray Üstün Seray Üstün
30.04.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood tarihinin en kanlı ve gizemi hala çözümlenmemiş bu cinayetin kurbanı ise 23 yaşındaki artist adayı Elizabeth Short’tu. 1947 yılında ünlü yıldız ölü olarak bulunmuştu. Cesedin belden aşağısı parçalanmış ve ikiye bölünmüştü. Bu olayın gizemli yönü günümüzde hala sırrını koruyor.

Hollywood’un en korkunç cinayeti! Kara Dalya ve kan dolduran ölümünün sırrı hala çözülemedi

Olayın gizemli olmasının nedeni aslında cinayetin işlenme biçimi değildi. Katilin hala bulunamamış olması bu vakayı daha da ilginç kılıyor. Ayrıca bu olay Amerikan tarihinin en ünlü çözülmemiş cinayetlerinden biri olarak gösteriliyor.

Elizabeth Short’un cesedi, 15 Ocak 1947 yılında Los Angeles’taki Leimert Parkı’nda boş bir alanda bulundu. Cesedi Betty Bersinger isminde kızıyla birlikte yürüyüşe çıkan bir kadın buldu. Çimlerde yatan birini gördü ve yavaşça yanına yaklaştı. İlk başta yerde yatan kişinin cansız bir manken olduğunu düşündü. Çünkü parçalara ayrılmıştı ve tamamen tanınmayacak bir haldeydi. Sonrasında ise korkunç gerçeği fark etti. Bunun üzerine evine giderek hemen polise haber verdi.

Elizabeth Short’un bedeni vahşi bir şekilde parçalanmıştı. Belden aşağısı tamamen kopmuş ve vücudundaki tüm kan boşaltılmıştı. El ve ayaklarında bağlandığını gösteren ip izleri ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler vardı. Göğüslerinde kesik izleri vardı ve bu bölgelerde sigara izleri görülüyordu. Tıbbi muayeneler, cinayetin keşiften yaklaşık 10 saat önce işlendiğini belirledi. Buna göre cinayet zamanı 14 Ocak akşamı ya da 15 Ocak sabahı erken saatler olarak işaretlendi. Aynı zamanda cesat katil tarafından herhangi bir delil kalmaması için yıkanmıştı. Diğer yandan cesede yapılan otopsi bazı korkunç gerçekleri de ortaya çıkardı. Elizabeth Short, anal ilişkiye zorlanmış ve cinsel organı çim ile doldurulmuştu. Ayrıca bacağındaki dövme kesilerek çıkarılmıştı.

Elizabeth Short’un cesedindeki vahşet izleri incelendikçe artıyordu. Kafatasında pek çok darbe izi ve kesikler vardı. Ayrıca kurbanın ağzı kulaklarına kadar gülümseme oluşturacak şekilde kesilmişti. Kurbanın yüzündeki gülümseme oluşturan kesik daha sonraki yıllarda “Glasgow gülümsemesi” olarak isimlendirildi.

Black Dahlia cinayetin üzerinden 74 yıl geçmesine rağmen hala katili bulunamadı. Yıllar içinde pek çok şüpheli ve cinayeti işlediğini söyleyen kişiler araştırıldı. Ancak herhangi birini suçlu gösterebilecek kadar delil yoktu. Polisler cinayetin işlendiği döneme yakın zamanlardaki vakaları inceledi. Ancak hiçbir bağlantı bulamadılar.

Kara Dalya lakabıyla bilinen Elizabeth Short, ünlü olma hayaliyle Los Angeles’a gitmişti. Burada bir oda kiraladı ve garsonluk yaparak geçimini sağladı. Geri kalan zamanlarında ise aktris olabilmek için elinden geleni yaptı. Ancak hayali hiçbir zaman gerçek olmadı. Çünkü hayalini gerçekleştiremeden önce vahşice katledildi. Kara Dalya öldükten sonra şöhret oldu. Onunla ilgili pek çok film çekildi ve kitap yazıldı.

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