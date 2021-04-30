Hollywood’un en korkunç cinayeti! Kara Dalya ve kan dolduran ölümünün sırrı hala çözülemedi

Olayın gizemli olmasının nedeni aslında cinayetin işlenme biçimi değildi. Katilin hala bulunamamış olması bu vakayı daha da ilginç kılıyor. Ayrıca bu olay Amerikan tarihinin en ünlü çözülmemiş cinayetlerinden biri olarak gösteriliyor.

Elizabeth Short’un cesedi, 15 Ocak 1947 yılında Los Angeles’taki Leimert Parkı’nda boş bir alanda bulundu. Cesedi Betty Bersinger isminde kızıyla birlikte yürüyüşe çıkan bir kadın buldu. Çimlerde yatan birini gördü ve yavaşça yanına yaklaştı. İlk başta yerde yatan kişinin cansız bir manken olduğunu düşündü. Çünkü parçalara ayrılmıştı ve tamamen tanınmayacak bir haldeydi. Sonrasında ise korkunç gerçeği fark etti. Bunun üzerine evine giderek hemen polise haber verdi.

Elizabeth Short’un bedeni vahşi bir şekilde parçalanmıştı. Belden aşağısı tamamen kopmuş ve vücudundaki tüm kan boşaltılmıştı. El ve ayaklarında bağlandığını gösteren ip izleri ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler vardı. Göğüslerinde kesik izleri vardı ve bu bölgelerde sigara izleri görülüyordu. Tıbbi muayeneler, cinayetin keşiften yaklaşık 10 saat önce işlendiğini belirledi. Buna göre cinayet zamanı 14 Ocak akşamı ya da 15 Ocak sabahı erken saatler olarak işaretlendi. Aynı zamanda cesat katil tarafından herhangi bir delil kalmaması için yıkanmıştı. Diğer yandan cesede yapılan otopsi bazı korkunç gerçekleri de ortaya çıkardı. Elizabeth Short, anal ilişkiye zorlanmış ve cinsel organı çim ile doldurulmuştu. Ayrıca bacağındaki dövme kesilerek çıkarılmıştı.