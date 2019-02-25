Hollywood yanağı ile ince bir yüz hattına sahip olabilirsiniz!

Hollywood yanak estetiği ile yanaklarda yer alan yağ birikintileri alınarak yüzün genel görünümü inceltilebilir. Özellikle bazı kişiler genetik olarak yuvarlak bir yüz yapısına sahip olabilir. Hatta ne kadar kilo verirlerse versinler yüz kilolu görünümünü koruyabilir. Bazı hastaların ise yanak şekilleri üçgen bir kontura ya da şekle sahip olmayabilir. Bu gibi şikayetler ise Hollywood yanağı estetiği ile giderilebilir. Yüz ince ve üçgen bir görünüme kavuşturulabilir. Çünkü bu görünüme neden olan sadece çok az miktarda yağ fazlalığıdır.
HOLLYWOOD YANAK ESTETİĞİ İLE NELER YAPILABİLİR?
Yanak estetiği ile fazla yağ kütlesi azaltılabilir, ince ve üçgen bir yüz şekli oluşturmak, yüz şeklini ve yüz projeksiyonunu simüle etmek mümkündür. Elmacı kemiği bu teknik ile daha çekici ve yüzün geneliyle uyumlu hale getirilebilir. Muayene esnasında hastanın yüzü dikkatli bir şekilde değerlendirilir. Anatomik olarak yüz yapısı ve şekli yeniden oluşturulur. Yanaklardaki fazla yağ alınabilir, çiğneme kaslarındaki kalınlık azaltılabilir, eğer varsa yüzdeki asimetri giderilebilir.
NASIL UYGULANIR?
Hollywood yanağı estetiğinde ilk önce tercihe göre lokal anestezi, sedasyon veya genel anestezi ile yüz uyuşturulur. Bu sayede kişinin herhangi bir şekilde ağrı ya da acı hissetmemesi sağlanır. Bichat veya yağ pedlerinin alınması için yanak içlerine ortalama 1 cm’lik kesiler açılır. Ve operasyon tamamlandıktan alınması gerekmeyen ve kendiliğinden çözülen dikişler atılır. Dikişler 1 hafta içinde kendiliğinden çözünür. Ameliyat günü hastanın sıvı ve yumuşak gıdalar tüketmesi gerekebilir. Daha sonraki süreçte ise bu konuda bir kısıtlama yoktur.
YANAK ESTETİĞİ BAŞKA OPERASYONLAR İLE KOMBİNE EDİLEBİLİR Mİ?
Genellikle yanak estetiği ameliyatı, yüz yapısını iyileştirmek ve daha çekici bir görünüm sağlamak için kişinin isteğine göre diğer prosedürlerle eşzamanlı olarak gerçekleştirilir. Örneğin burun estetiği ameliyatı, Bella Eyes gibi kaş kaldırma ya da badem göz ameliyatlarıyla da birleştirilebilir. Bu sayede yüz çok daha genç ve dinamik bir görünüme kavuşturulabilir.
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