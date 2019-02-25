Mynet Trend

Hollywood yanağı ile ince bir yüz hattına sahip olabilirsiniz!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 25.02.2019 14:10 | Son Güncelleme

Yanaklardaki dolgunluktan kurtulup ince bir yüz hattına sahip olmak isteyenler için Hollywood yanağı estetiğini anlatan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, Hollywood yanak estetiğinin nasıl uygulandığını ve operasyonun nasıl etkiler oluşturduğunu anlattı. İşte Hollywood yanağı isteyenler için yanak operasyonlu ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Hollywood yanağı ile ince bir yüz hattına sahip olabilirsiniz!

Hollywood yanak estetiği ile yanaklarda yer alan yağ birikintileri alınarak yüzün genel görünümü inceltilebilir. Özellikle bazı kişiler genetik olarak yuvarlak bir yüz yapısına sahip olabilir. Hatta ne kadar kilo verirlerse versinler yüz kilolu görünümünü koruyabilir. Bazı hastaların ise yanak şekilleri üçgen bir kontura ya da şekle sahip olmayabilir. Bu gibi şikayetler ise Hollywood yanağı estetiği ile giderilebilir. Yüz ince ve üçgen bir görünüme kavuşturulabilir. Çünkü bu görünüme neden olan sadece çok az miktarda yağ fazlalığıdır.

HOLLYWOOD YANAK ESTETİĞİ İLE NELER YAPILABİLİR?

Yanak estetiği ile fazla yağ kütlesi azaltılabilir, ince ve üçgen bir yüz şekli oluşturmak, yüz şeklini ve yüz projeksiyonunu simüle etmek mümkündür. Elmacı kemiği bu teknik ile daha çekici ve yüzün geneliyle uyumlu hale getirilebilir. Muayene esnasında hastanın yüzü dikkatli bir şekilde değerlendirilir. Anatomik olarak yüz yapısı ve şekli yeniden oluşturulur. Yanaklardaki fazla yağ alınabilir, çiğneme kaslarındaki kalınlık azaltılabilir, eğer varsa yüzdeki asimetri giderilebilir.

NASIL UYGULANIR?

Hollywood yanağı estetiğinde ilk önce tercihe göre lokal anestezi, sedasyon veya genel anestezi ile yüz uyuşturulur. Bu sayede kişinin herhangi bir şekilde ağrı ya da acı hissetmemesi sağlanır. Bichat veya yağ pedlerinin alınması için yanak içlerine ortalama 1 cm’lik kesiler açılır. Ve operasyon tamamlandıktan alınması gerekmeyen ve kendiliğinden çözülen dikişler atılır. Dikişler 1 hafta içinde kendiliğinden çözünür. Ameliyat günü hastanın sıvı ve yumuşak gıdalar tüketmesi gerekebilir. Daha sonraki süreçte ise bu konuda bir kısıtlama yoktur.

YANAK ESTETİĞİ BAŞKA OPERASYONLAR İLE KOMBİNE EDİLEBİLİR Mİ?

Genellikle yanak estetiği ameliyatı, yüz yapısını iyileştirmek ve daha çekici bir görünüm sağlamak için kişinin isteğine göre diğer prosedürlerle eşzamanlı olarak gerçekleştirilir. Örneğin burun estetiği ameliyatı, Bella Eyes gibi kaş kaldırma ya da badem göz ameliyatlarıyla da birleştirilebilir. Bu sayede yüz çok daha genç ve dinamik bir görünüme kavuşturulabilir.

Ufuk-Askeroğlu-6Y8A0054


Sular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştuSular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştu
D vitamini eksikliği kadınları vuruyorD vitamini eksikliği kadınları vuruyor
Son haline kendisi bile inanamıyor!Son haline kendisi bile inanamıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yanak estetiği operasyon Hollywood yanağı estetik

En Çok Okunan Trend Haberler

TKP'nin adayı sosyal medyayı salladı!

TKP'nin adayı sosyal medyayı salladı!

Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu!

Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu!

Türk mühendisler üretti! Yerli deniz motoru görücüye çıktı

Türk mühendisler üretti! Yerli deniz motoru görücüye çıktı

Avrupa'yı karıştıran olay! Hala Hitler'den maaş alıyorlar

Avrupa'yı karıştıran olay! Hala Hitler'den maaş alıyorlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

Yana düşen başını eliyle tutarak yaşıyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

Dünyada 700 kişide görülüyor! Çocukları için çare arıyorlar

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D vitamini eksikliği en çok kimleri etkiler? D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

D vitamini eksikliği kadınları vuruyor

Değişimine kendisi bile inanamıyor! Onu şimdilerde kimse tanıyamıyor

Son haline kendisi bile inanamıyor!

Dört mevsim aşırı terleme neden olur? Aşırı terleme hangi hastalıkların habercisidir?

Dört mevsim terleme sorununa dikkat!

Grip sandığınız işaretler kanser belirtisi olabilir!

Grip sandığınız işaretler kanser belirtisi olabilir!

Kış kazalarına karşı etkili yöntemler nelerdir? Kış kazalarına karşı nasıl korunmalıyız?

Elleriniz cebinizde yürümeyin!

Diş fırçalarken nelere dikkat edilmelidir? İşte diş fırçalarken sık yapılan 10 hata!

Diş fırçalarken bu hatalardan kaçının!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.