Hollywood yanağı ile ince bir yüz hattına sahip olabilirsiniz!

Hollywood yanak estetiği ile yanaklarda yer alan yağ birikintileri alınarak yüzün genel görünümü inceltilebilir. Özellikle bazı kişiler genetik olarak yuvarlak bir yüz yapısına sahip olabilir. Hatta ne kadar kilo verirlerse versinler yüz kilolu görünümünü koruyabilir. Bazı hastaların ise yanak şekilleri üçgen bir kontura ya da şekle sahip olmayabilir. Bu gibi şikayetler ise Hollywood yanağı estetiği ile giderilebilir. Yüz ince ve üçgen bir görünüme kavuşturulabilir. Çünkü bu görünüme neden olan sadece çok az miktarda yağ fazlalığıdır.

HOLLYWOOD YANAK ESTETİĞİ İLE NELER YAPILABİLİR?



Yanak estetiği ile fazla yağ kütlesi azaltılabilir, ince ve üçgen bir yüz şekli oluşturmak, yüz şeklini ve yüz projeksiyonunu simüle etmek mümkündür. Elmacı kemiği bu teknik ile daha çekici ve yüzün geneliyle uyumlu hale getirilebilir. Muayene esnasında hastanın yüzü dikkatli bir şekilde değerlendirilir. Anatomik olarak yüz yapısı ve şekli yeniden oluşturulur. Yanaklardaki fazla yağ alınabilir, çiğneme kaslarındaki kalınlık azaltılabilir, eğer varsa yüzdeki asimetri giderilebilir.