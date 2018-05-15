Hollywood yıldızı, İstanbul'da motosikletin altında kaldı

ABD'li aktris Sarah Butler, İstanbul Ataşehir'de çekilen reklam filminin setinde kaza geçirdi. 400 kiloluk motosiklet ayağına düşen 33 yaşındaki oyuncu, hastanede tedavi altına alındı.

Özel bir et restoranının reklam filminde oynayan Sarah Butler, senaryo gereği motoruyla mekana giriş yapan bir yıldızı canlandırdı. Mekanın önüne gelen Butler, motosikletten aşağıya indiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı. 400 kilolouk motosiklet Hollywood yıldızının ayağına düştü.

Acilen hastaneye kaldırılan ünlü yıldızın sol ayağında lif kopması ve ayak bilediğinde çatlak olduğu açıklandı.

Yönetmenliğini Ramiz Özbay’ın yaptığı reklam filminin çekimleri güzel oyuncunun iyileşmesiyle tamamlandı.

