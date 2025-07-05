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Hollywood yıldızı Maureen Hingert​ hayatını kaybetti! Ölüm nedeni açıklandı

The King and I, Gun Fever ve Gunmen From Laredo gibi birçok Hollywood yapımında rol alan Hollywood yıldızı Maureen Hingert​ hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm nedeni açıklandı.

Hollywood yıldızı Maureen Hingert​ hayatını kaybetti! Ölüm nedeni açıklandı

The King and I filmiyle tanınan Hollywood oyuncusu ve Miss Universe finalisti Maureen Hingert, 88 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun pazar günü karaciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hollywood yıldızı Maureen Hingert​ hayatını kaybetti! Ölüm nedeni açıklandı 1

GÜZELLİK YARIŞMASINDA İKİNCİ OLMUŞTU

1955 yılında Long Beach, Kaliforniya’da düzenlenen Miss Universe yarışmasında ikinci olan Hingert, Sri Lanka’yı temsil etmişti. Yarışmaya henüz 18 yaşındayken katılan Hingert, ülkesini finale taşıyan ilk isim olmuştu. 1937 yılında Sri Lanka’da dünyaya gelen Hingert, The King and I, Gun Fever ve Gunmen From Laredo gibi birçok Hollywood yapımında rol aldı.

Hollywood yıldızı Maureen Hingert​ hayatını kaybetti! Ölüm nedeni açıklandı 2

1960 yılında oyunculuğu bırakan Hingert, kısa süre sonra ilk çocuğu Gina’yı dünyaya getirdi. 1958 yılında Mario Armond Zamparelli ile evlendi. Çift, 1970 yılına kadar evli kaldı. Kızları Gina, 2018 yılında 59 yaşındayken beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybederken, diğer kızları Andrea ise 2009’da 42 yaşındayken yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hollywood
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