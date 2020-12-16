Hong kong nerede, hangi ülkede, nereye bağlı?

Hong Kong, tarihi ile dikkatleri üzerinde toplayan bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Asya’nın en büyük serbest pazar ve limanı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Hong Kong en işlek ticaret, turizm ve endüstri merkezi durumunda bulunuyor. İngiltere sömürgesinde olan Hong Kong, artık Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı olarak yönetiliyor. Hong Kong'un başlı başına bir ülke olup olmadığı ise tam anlamıyla bir tartışma konusu. Hal böyle olunca “Hong Kong nerede?” diye merak ediliyor. İşte merak ettiğiniz her şeyin cevabı…

Hong Kong Nerede, Hangi Ülkede?

Hong Kong, Çin’in güney kıyılarındaki İnci Nehri Deltası’nda bulunuyor. Hong Kong’u meydana getiren adalar grubu genel olarak dağlardan oluşur. Burada düzlüklere çok fazla rastlanmıyor. Düzlükler denizin doldurulmasıyla elde ediliyor. 551 metre yükseklikteki Victoria Zirvesi Hong Kong’un en yüksek yeri olarak karşımıza çıkıyor.

Hong Kong Nerede, Nereye Bağlı?

Hong Kong, Çin’e ait olan bir metropolitan alandır. Makao’nun doğusundan 60 km mesafe uzaklıkta yer alan Hong Kong, kuzeyi hariç neredeyse her yönünden Güney Çin Denizi ile çevreleniyor. Kuzeyinde ise Çin ana karası ve Hong Kong arasındaki sınırı belirleyen Sham Chun Nehri bulunuyor.