Hong kong nerede, hangi ülkede, nereye bağlı?

Hong Kong, tarihi ile dikkatleri üzerinde toplayan bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Asya’nın en büyük serbest pazar ve limanı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Hong Kong en işlek ticaret, turizm ve endüstri merkezi durumunda bulunuyor. İngiltere sömürgesinde olan Hong Kong, artık Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı olarak yönetiliyor. Hong Kong'un başlı başına bir ülke olup olmadığı ise tam anlamıyla bir tartışma konusu. Hal böyle olunca “Hong Kong nerede?” diye merak ediliyor. İşte merak ettiğiniz her şeyin cevabı…
Hong Kong, Çin’in güney kıyılarındaki İnci Nehri Deltası’nda bulunuyor. Hong Kong’u meydana getiren adalar grubu genel olarak dağlardan oluşur. Burada düzlüklere çok fazla rastlanmıyor. Düzlükler denizin doldurulmasıyla elde ediliyor. 551 metre yükseklikteki Victoria Zirvesi Hong Kong’un en yüksek yeri olarak karşımıza çıkıyor.
Hong Kong, Çin’e ait olan bir metropolitan alandır. Makao’nun doğusundan 60 km mesafe uzaklıkta yer alan Hong Kong, kuzeyi hariç neredeyse her yönünden Güney Çin Denizi ile çevreleniyor. Kuzeyinde ise Çin ana karası ve Hong Kong arasındaki sınırı belirleyen Sham Chun Nehri bulunuyor.
7,4 milyon kişiyi aşkın çok uluslu nüfus yapısı ile Hong Kong’un dünyada en yoğun nüfusa sahip olan yerlerden biri olduğunu söyleyebiliriz.
Hong Kong, tam anlamıyla Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı olan bir şehir veya tamamen bağımsız bir ülke değil. Çin’e bağlı olan özel idari bölge olarak tanımlanıyor. Hong Kong ile ilgili uluslar arası ilişkiler ve ulusal savunma konuları Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yönetiliyor. Ayrıca bölge yöneticisi de seçim kurulu tarafından seçilse bile Çin Hükümeti tarafından göreve atanıyor. Bunların dışında sınır varlığı korunuyor. Giriş için vize uygulaması bulunuyor.
Resmi para birimi olarak Hong Kong Doları kullanılıyor. Tamamen ayrı bir hukuk sistemi uygulanıyor. Yasama, yürütme ve yargı yetkisini elinde tutuyor. Hong Kong başkenti ise bölge ile aynı ismi taşıyan Hong Kong şehridir.
2019-2020 Hong Kong protestoları, hükümetin önerdiği suçlu kimselerin Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran bir yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen protesto hareketidir. Bu protestolar, Hong Kong sakinlerinin Çin Komünist Partisi’nin kontrolünde olan mahkemelerin fiili yargı yetkisine maruz kalacağı endişesi ile çıktı. Ayrıca Hong Kong ve Çin yasal sistemleri arasındaki farkın ortadan kalkacağı görüşü de etkili oldu.
Bütün ülkelerin vatandaşları Hong Kong’u ziyaret edebilmek için vize almak durumunda kalıyor. Hong Kong, Çin’den bağımsız bir şekilde vize ve göç politikasına devam ediyor. Çin’den Hong Kong’a geçmek isteyen bir ziyaretçi göçmenlik kontrol noktasından geçiyor.
Hong Kong bayrak tasarımı, kırmızı zemin üzerine Hong Kong’a özgü olan bahunya çiçeğini temsilen beş taç yapraktan oluşuyor. Zemin renginin kırmızı olması da Çin Halk Cumhuriyeti’nin resmi bayrağına bağlı kalındığını gösteriyor.
Hong Kong’un 2755 kilometrekarelik alanı Hong Kong Adası, Kawloon Yarımadası, Lantau Adası, Yeni Bölgeler ve 200’den fazla adadan meydana geliyor.
Hong Kong, 1842 yılında yapılan Nanking Antlaşması ile İngiltere himayesine verildi. 1949 yılında Birleşik Krallık Çin’i tanıdı ve ekonomik hayatı gelişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Hong Kong Japonların eline geçti. Ancak 1945’te Britanyalılara geri verildi. 1 Temmuz 1997 yılına kadar Britanya’ya bağlı özel statülü bir liman olarak kaldı. Bu tarihte yapılan bir anlaşma ile Çin’e geri verildi. Böylelikle Hong Kong yönetimindeki 135 yıllık İngiliz hakimiyeti sona ermiş oldu. Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı özerk bir bölge haline geldi.
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