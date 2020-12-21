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Horma Kanyonu nerede? Horma Kanyonu nasıl gidilir? Horma Kanyonu bilgi - Horma Kanyonu giriş ücreti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 21.12.2020 10:46 | Son Güncelleme:
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Horma Kanyonu nerede? Horma Kanyonu nasıl gidilir? Horma Kanyonu bilgi - Horma Kanyonu giriş ücreti

Son dönemlerde popülaritesi artan, pek çok kişi tarafından ziyaret edilen yerlerden biri Horma Kanyonu. Kanyon dağı, havası, suyu, yeşilliği ile nefes kesen güzellikte.

Kastamonu doğa güzellikleriyle bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yöre halkı tarafından su çıkaran kayası olarak anılan, son yıllarda turizme kazandırılmasıyla ön plana çıkan Horma Kanyonu görenleri büyülüyor. Bu yazıda Horma Kanyonu hakkında bilgi vermek, aradığınız Horma Kanyonu nerede, nasıl gidilir, yol tarifi, giriş ücreti gibi sorulara yanıt vermek istedim. O halde hazır mısınız benimle Horma Kanyonu'nu gezmeye ?

HORMA KANYONU HAKKINDA BİLGİ

Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi gibi birçok doğal güzelliği içinde barındıran Küre Dağları Milli Parkı içinde bulunuyor. Horma Kanyonu’ndan geçen Zara Çayı’nın sularının döküldüğü yer de Ilıca Şelalesi’ni oluşturuyor.

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Horma Kanyonu’nun içinde şelaleye kadar uzanan yaklaşık 3 km’lik ahşap bir yürüyüş yolu var. Batı Karadeniz’in tüm güzelliklerini göz önüne seren Horma Kanyonu trekking için oldukça elverişli bir yapıya sahip olup kanyon sporları ve doğa fotoğrafçılığı için de şahane bir yer.

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Horma Kanyonu konaklama yapmak isteyen ziyaretçilerini de düşünmüş. Bölgede otel ve bungalow evler gibi olanaklar da mevcut

HORMA KANYONU NEREDE

Horma Kanyonu Batı Karadeniz bölgesinde, Kastamonu ili Pınarbaşı ilçesinde yer alıyor. Pınarbaşı ilçe merkezine 3 km mesafede bulunuyor. Horma Kanyonu Kastamonu arası kaç km derseniz; 96 km, 1 saat 27 dk'lık mesafede.

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HORMA KANYONU NASIL GİDİLİR

Pınarbaşı Mevkii’nden Ilıca Şelalesi’ne giden yol üzerinde giderken, şelaleye gelmeden önce sağ tarafta yer alan Küre Dağları Milli Parkı kapısından içeri girerek Horma Kanyonu’na ulaşabilirsiniz.

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Horma Kanyonu'nu haritada görmek ve yol tarifi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

HORMA KANYONU GİRİŞ ÜCRETİ

Horma Kanyonu'na giriş için bir ücret bulunmuyor. Günün dilediğiniz saati gelip, istediğiniz kadar vakit geçirebilirsiniz kanyonda.


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