Horma Kanyonu nerede? Horma Kanyonu nasıl gidilir? Horma Kanyonu bilgi - Horma Kanyonu giriş ücreti

Kastamonu doğa güzellikleriyle bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yöre halkı tarafından su çıkaran kayası olarak anılan, son yıllarda turizme kazandırılmasıyla ön plana çıkan Horma Kanyonu görenleri büyülüyor. Bu yazıda Horma Kanyonu hakkında bilgi vermek, aradığınız Horma Kanyonu nerede, nasıl gidilir, yol tarifi, giriş ücreti gibi sorulara yanıt vermek istedim. O halde hazır mısınız benimle Horma Kanyonu'nu gezmeye ?

HORMA KANYONU HAKKINDA BİLGİ

Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi gibi birçok doğal güzelliği içinde barındıran Küre Dağları Milli Parkı içinde bulunuyor. Horma Kanyonu’ndan geçen Zara Çayı’nın sularının döküldüğü yer de Ilıca Şelalesi’ni oluşturuyor.

Horma Kanyonu’nun içinde şelaleye kadar uzanan yaklaşık 3 km’lik ahşap bir yürüyüş yolu var. Batı Karadeniz’in tüm güzelliklerini göz önüne seren Horma Kanyonu trekking için oldukça elverişli bir yapıya sahip olup kanyon sporları ve doğa fotoğrafçılığı için de şahane bir yer.

Horma Kanyonu konaklama yapmak isteyen ziyaretçilerini de düşünmüş. Bölgede otel ve bungalow evler gibi olanaklar da mevcut