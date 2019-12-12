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Hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Masa ve sandalyeler...

Betül Kurucu Betül Kurucu
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Muğla'da yapılan uyarıların ardından yaşanan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bodrum ilçesinde işletmelerin masa ve sandalyelerini denize sürükleyen hortum bazı vatandaşların da yaralanmasına neden oldu. Kente büyük tehlike yaşatan o hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Turgutreis ve Akyarlar sahilinde dün meydana gelen hortum, vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

İlçe sakinlerinden İsmail Taşdemir, hortumun yüksek bir sesle oluştuğunu, insanların sağa sola kaçıştığını söyledi.

Masa ve sandalyelerin havalarda uçuştuğunu ifade eden Taşdemir, "Hortum çok şiddetli geldi. Sahilde duran bir kayık vardı, havada uçarak karaya düştü. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Çok şükür yaralanan olmadı." dedi.

Menderese Berberoğlu da hortumu kafede oturdukları sırada gördüklerini belirterek, "Ne olduğunu anlamadan bir anda hortum geldi. Panikle biz kaçıştık. Marinadaki bazı teknelerin minderleri de denize düşmüştü." diye konuştu.

'YATIN TEKNESİNİ HAVAYA KALDIRDI'

Hortuma sahilde yakalananlardan Enis Karabük de Turgutreis'te facianın eşiğinden dönüldüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"İlk başta helikopter iniyormuş gibi ses duyduk. Daha sonra topladığı tahta ve diğer parçaları savurmaya başladı. Çay bahçesinin önündeki yatın teknesini havaya kaldırarak karaya savurdu. Masa, sandalye ve diğer malzemeler denize uçtu. Daha sonra da durdu. Kimsenin yaralanmaması mucize oldu. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz."

Akyarlar Mahallesi'nde hortumun zarar verdiği fırının işletmecisi Yusuf Cerav ise 10 saniyelik hortumun her şeyi birbirine karıştırdığını aktardı.

Masaların havada uçuştuğunu, tabelaların yerinden çıktığını belirten Cerav, "Çok şükür insanlarımıza zarar gelmedi. Allah beterinden korusun. Fırtına oluyordu ancak böyle bir şey yaşamamıştık. Biraz zararımız var ama can kaybı olmaması sevindirici." ifadesini kullandı.

Öte yandan, güvenlik kameralarının kaydettiği yeni görüntülerde, işletmelere ait tabela, masa ve sandalyelerin savrulması, insanların korunmaya çalışması yer aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla bodrum hortum

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