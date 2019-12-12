Hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Masa ve sandalyeler...

Turgutreis ve Akyarlar sahilinde dün meydana gelen hortum, vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

İlçe sakinlerinden İsmail Taşdemir, hortumun yüksek bir sesle oluştuğunu, insanların sağa sola kaçıştığını söyledi.

Masa ve sandalyelerin havalarda uçuştuğunu ifade eden Taşdemir, "Hortum çok şiddetli geldi. Sahilde duran bir kayık vardı, havada uçarak karaya düştü. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyorum. Çok şükür yaralanan olmadı." dedi.

Menderese Berberoğlu da hortumu kafede oturdukları sırada gördüklerini belirterek, "Ne olduğunu anlamadan bir anda hortum geldi. Panikle biz kaçıştık. Marinadaki bazı teknelerin minderleri de denize düşmüştü." diye konuştu.

'YATIN TEKNESİNİ HAVAYA KALDIRDI'

Hortuma sahilde yakalananlardan Enis Karabük de Turgutreis'te facianın eşiğinden dönüldüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"İlk başta helikopter iniyormuş gibi ses duyduk. Daha sonra topladığı tahta ve diğer parçaları savurmaya başladı. Çay bahçesinin önündeki yatın teknesini havaya kaldırarak karaya savurdu. Masa, sandalye ve diğer malzemeler denize uçtu. Daha sonra da durdu. Kimsenin yaralanmaması mucize oldu. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz."