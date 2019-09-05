Hoş sohbetlerin en güzel eşlikçisi: Atom

Atom, son derece acı ama bir o kadar lezzetli olan yoğurtlu bir meze türüdür. Anlayacağınız gibi isminin hakkını sonuna kadar verir. Yedikçe iştah kabartan atom keyifli sofralara acısıyla eşlik eder. Tadına her bakan aşık olur.

MALZEMELER

250 gr süzme yoğurt

3 diş sarımsak

5 adet acı ve kuru cin biber

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

YAPILIŞI

Sarımsakları rendeleyin ya da havanda ezin.

Acı biberleri küçük parçalara ayırın ve tereyağında yaklaşık 3, 4 dakika kavurun.

Süzme yoğurdu çatalla çırparak bir kıvama getirin ve içine sarımsak rendesini ilave edip karıştırın.

Yoğurdun üzerine tavada kızarttığınız biberleri gezdirin. Afiyet olsun.



