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Hoş sohbetlerin en güzel eşlikçisi: Atom

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 05.09.2019 17:05 | Son Güncelleme

Keyifli sofraların olmazsa olmazıdır mezeler. İşte bu mezelerin içinde öylesi var ki hem yakıyor hem de yedikçe yediriyor: Atom!

Hoş sohbetlerin en güzel eşlikçisi: Atom

Atom, son derece acı ama bir o kadar lezzetli olan yoğurtlu bir meze türüdür. Anlayacağınız gibi isminin hakkını sonuna kadar verir. Yedikçe iştah kabartan atom keyifli sofralara acısıyla eşlik eder. Tadına her bakan aşık olur.

MALZEMELER
250 gr süzme yoğurt
3 diş sarımsak
5 adet acı ve kuru cin biber
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz

YAPILIŞI
Sarımsakları rendeleyin ya da havanda ezin.
Acı biberleri küçük parçalara ayırın ve tereyağında yaklaşık 3, 4 dakika kavurun.
Süzme yoğurdu çatalla çırparak bir kıvama getirin ve içine sarımsak rendesini ilave edip karıştırın.
Yoğurdun üzerine tavada kızarttığınız biberleri gezdirin. Afiyet olsun.

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