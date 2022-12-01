Hoşgeldin Aralık ayı sözleri ve mesajları! Aralık ayı ile ilgili en güzel, en anlamlı RESİMLİ SÖZLER!

Hoşgeldin Aralık ayı sözleri ve mesajları bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Bugün 1 Aralık'a giriş yapmamızla ile birlikte yılın son ayını kutlamak isteyen vatandaşlar Aralık ayı mesajları ve sözlerini merak ediyorlar. İşte en güzel, en anlamlı ve en duygusal Aralık ayı sözleri...

HOŞGELDİN ARALIK AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI!

Hoşgeldin Aralık ayı, hoşgeldin hüzün ve aşkın en güzel yaşanacağı ay...

Kaç suskunluk sonra gelirsin? Aralık geldi, yıl bitiyor..

Üşüdüysen söyle sevgilim, seni bir kat daha seveyim. - Cemal Süreya

Hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı.

Soğuk kalpler her zaman üşür kış yaz olması fark etmez.

Ömrün en mavi göğünü Aralık ayı boyar.

Kıştır soğuktur ama üşüyen kalp yalnızdır.

Belki yarın sabah soğukta uyanmanın bir anlamı olur, sana çay pişirmek gibi...- Oğuz Atay

Bir ışık var içimde aralık ile gelen soğukla birlikte.

Gidersen kar yağar avuçlarıma, üşürsün. Bir ceylan sessizliği olur burada aşklar...- Ahmet Telli

Şimdi bu kışa girişin hüznü müdür, o mudur benim her duygum? Biraz hüzün gibidir meselâ...- Turgut Uyar

Baharı hayal edemezsen, kış çekilmez. - Muzaffer Aytekin

Dünyanın en uzun gecesi; 21 aralık değil, senin beni bırakıp gittiğin gecedir. - Küçük İskender

Korkumuz yok! İnmedi bir gün bile gözlerimize bir kış akşamı gibi karanlığı korkunun. - Nazım Hikmet

Aralık ayında sevmek başkadır.





