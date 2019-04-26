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Hoşgörü adası Akdamar, tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 26.04.2019 11:52 | Son Güncelleme

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve burada bulunan Akdamar Kilisesi (Anıt Müze), her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bölgede sağlanan huzur ortamıyla son yıllarda turizm alanında hareketli bir dönem yaşayan Van'da Akdamar Adası, kentte inanç turizminin de ön plana çıkmasını sağladı.

Hoşgörü adası Akdamar, tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan kilisede gerçekleştirilen ayine Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gelen Ermeniler katılıyor.

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'Hoşgörünün adresi' olarak da tanımlanan ada ve buradaki kilisede, bu yıl da binlerce Ermeni'nin katılımıyla ayin yapılması planlanıyor.

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GEÇEN YIL AYİNE 5 BİN KİŞİ KATILDI

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adadaki kilisenin tarih boyunca iyi korunarak bugünlere taşındığını söyledi.

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2006-2007 yıllarında kilisenin restore edildiğini ve çevresinde yürüme yolları, ışıklandırma ve seyir alanı oluşturduğunu anımsatan Aktuğ, şöyle dedi:

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"2010 yılından bu yana eylül ayında Ermeni ayini yapıyoruz. Ayin için tüm hazırlıkları yapıyoruz. Geçen sene Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy da izledi. Sadece ayine katılan kişi sayısı 4 bin 780 oldu. Misafir olarak gelenleri de hesapladığımızda bu sayı 6 bin kişiyi buluyor."

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'AKDAMAR HUZUR, BARIŞ VE HOŞGÖRÜ ADASI'

Akdamar Adası'nın turizm anlamında kente önemli katkı sağladığını anlatan Muzaffer Aktuğ, "2018 yılında Akdamar Adası'nı 157 bin 560 kişi ziyaret etti. 2019'da şu ana kadar 20 bin 500 kişi adamızı ziyaret etti. Akdamar Adası, huzur, barış ve hoşgörü adasıdır. İnsanların burayı tercih etmelerindeki en büyük etken de bu. Burada medeniyetler, farklı inançlar yaşamış. Burada o inançları, huzuru, önemi yansıtabilmek anlamında Akdamar Adası, gerçekten Türkiye'nin tarihi ve ören yerleri açısından en önemli mekanlarından biri." dedi.

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Aktuğ, geçen yıl yapılan çalışmalarla tatlı suya kavuşan adada ağaçlandırma çalışmaları başlatacaklarını da aktardı.

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'ÇOK GÜZEL VE KARDEŞÇE BİR ORTAM VAR'

Bu arada, baharın gelmesiyle birlikte adadaki badem ağaçlarının çiçek açıp yeşile bürünmesi de ilgiyi arttırdı.

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Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.

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Arkeolog rehber Mehmet Kayıcı, önceki yıllarda kilisenin restore edilmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

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Kayıcı, "Burada yılda bir kez sembolik olarak ayin düzenliyor. Ermeniler gelip ayinlerini yapıyorlar. Bu da çeşitliliğin birlikteliğidir." diye konuştu.

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İstanbul'dan gelen Esra Gökhan da Van'dan çok etkilendiğini anlattı.

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Akdamar Adası'nı çok beğendiğini dile getiren Gökhan, "Şehre girdiğinizden itibaren o hoşgörüyü yaşıyorsunuz. İnsanlar çok güzel karşılıyor. Çok güzel ve kardeşçe bir ortam var. Burada olmaktan çok mutluyum. Müthiş bir atmosfer." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Akdamar Adası
 

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