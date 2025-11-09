Hostesin akılalmaz olayı! Havada görev başında yaptı: Tam 12 şişe bitirmiş! Sınırdan 10 kat fazla alkollü çıktı

Amerikan havayolu şirketi United Airlines’ın San Francisco–Londra seferinde görev yapan 56 yaşındaki kabin memuru Margit Lake, uçuş sırasında gizlice 12 küçük şişe votka içince hem uçuş güvenliğini tehlikeye attı hem de hastanelik oldu.

10 KAT FAZLA ALKOLLÜ ÇIKTI

Savcı Beena Makwana, Lake’in davranışını “kendisi ve yolcular için açık bir risk” olarak tanımladı. Yapılan testte, hostesin kanında 216 miligram alkol tespit edildi. Bu oran, uçuş ekibi için yasal sınır olan 20 miligramın 10 katı çıktı.

Olay 17 Ekim’de, 10 saat süren gece uçuşunda yaşandı. 26 yıldır United Airlines’ta çalışan Lake’in, içkileri uçağa gizlice soktuğu ve kabin arkasında art arda içtiği belirlendi. Paramedikler uçağa girdiğinde hostesin nefesinden alkol kokusu geldiği ve tansiyonunun düştüğü görüldü.

AVUKATI AÇIKLADI

Avukatı, müvekkilinin yalnızlık ve yas duygusuyla baş etmeye çalıştığını, sakinleşmek için içtiğini söyledi.

Mahkeme, uçuşta aksaklık yaşanmadığı için hapis cezası vermedi. Lake, toplam 2.130 sterlin para cezasına çarptırıldı ve olayın ardından istifa ederek 26 yıllık kariyerine son verdi.