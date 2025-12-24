O ülkede 100 gün izole yaşayana 1 milyon TL ödül verilecek

Almanya, uzay görevlerine hazırlık amacıyla bilimsel bir deney yapacak. 100 gün boyunca dünyadan tamamen izole şekilde yaşamayı kabul eden gönüllülere 23 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 165 bin TL) ödeme yapılacak.

Köln’de gerçekleşecek deneyde gönüllüler, 100 gün boyunca 24 saat denetim altında tutulacak. İzolasyonun, gönüllüler üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri uzmanlar tarafından incelenecek.

KATILIM KOŞULLARI ŞÖYLE:



Sağlık problemi olmayacak

İyi derecede ingilizce bilecek

En az lise mezunu olacak

Bilimsel alanda eğitim almış olmak(Avantaj sağlıyor)