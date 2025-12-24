Mynet Trend

O ülkede 100 gün izole yaşayana 1 milyon TL ödül verilecek

Almanya, uzay görevlerine gönderilecek astronotların karşılaşacağı zorlukları önceden test etmek amacıyla bir deney yapacak. 100 gün boyunca deneyde kalanlara 23 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 165 bin TL) ödeme yapılacak.

O ülkede 100 gün izole yaşayana 1 milyon TL ödül verilecek

Almanya, uzay görevlerine hazırlık amacıyla bilimsel bir deney yapacak. 100 gün boyunca dünyadan tamamen izole şekilde yaşamayı kabul eden gönüllülere 23 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 165 bin TL) ödeme yapılacak.

Köln’de gerçekleşecek deneyde gönüllüler, 100 gün boyunca 24 saat denetim altında tutulacak. İzolasyonun, gönüllüler üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri uzmanlar tarafından incelenecek.

KATILIM KOŞULLARI ŞÖYLE:

Sağlık problemi olmayacak
İyi derecede ingilizce bilecek
En az lise mezunu olacak
Bilimsel alanda eğitim almış olmak(Avantaj sağlıyor)

