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Hostesler derin dekolteli kadını uçaktan attılar

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 01.07.2019 08:29 | Son Güncelleme

İspanya'da derin dekoltesi nedeniyle hostesler tarafından uyarı alan iki çocuk annesi kadın, uçaktan indirildi.

Hostesler derin dekolteli kadını uçaktan attılar

İspanya Malaga'da derin göğüs dekoltesiyle uçağa binen 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Harriet Osborne, uçakta küçük çocukların olması gerekçe gösterilerek kadın hostes tarafından zorla uçaktan indirildi.

Mirror'da yer alan habere göre Harriet olay hakkında şunları söyledi:

"Mürettebat korkunçtu ve beni ucuz hissettirdi. Hostes tüm uçağın önünde beni uçağa alamayacağını söyledi. 'Benim görevli olduğum uçağa böyle binemezsiniz, üstünüze bir şey giymelisiniz' dedi. Sadece ağladım. İspanyol polisinin bizi sorgulamak için durduğu terminale geri dönmek zorunda kaldık. Onlara neden atıldığımızı söylediğimizde şaşırdılar."Uçakta

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Anahtar Kelimeler:
ispanya Malaga uçak hostes

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