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How I Met Your Father dizisinden ilk görsel yayınlandı

12.11.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen dizi How I Met Your Mother'ın bir tür yan dizisi olarak izleyiciyle buluşması beklenen "How I Met Your Father"ın oyuncu kadrosunun bir arada olduğu ilk fotoğraf paylaşıldı. Dizinin 2022 yılında Hulu'da yayınlanması planlanıyor.

How I Met Your Father dizisinden ilk görsel yayınlandı

Yaklaşık 7 sene önce biten How I Met Your Mother dizisinin yan dizisi olacak olan 'How I Met Your Father' dizisi kadrosunun ilk fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta Brooklyn Köprüsü'nde yanyana duran Hilary Duff, Chris Lowell, Suraj Sharma, Tom Ainsley ve Tien Tran'dan oluşan oyuncu kadrosu görülüyor.

10 bölümden oluşacak dizi 2022'de Hulu'da yayınlanacak. Pilot bölümünü, orijinal dizinin 208 bölümünün 196'sını yöneten HIMYM yönetmeni Pam Fryman yönetecek.

Hilary Duff, dizinin kahramanı ve anlatıcısı Sophie'yi oynayacak ve oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatacak. Konu 2021'de başlıyor ve Sophie'yi, hepsi New York'ta yaşayan sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubuyla tasvir ediyor.

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