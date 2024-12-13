Tuhaf anlar! Sokak ortasında bir anda karşısına çıktı... 'Böyle olmaz' diyen teyze kendi ceketiyle örttü

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de kaydedilerek sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Çin'de bir parkta film çekimleri gerçekleştirilirken başrol oyuncusunun kıyafetsiz bir şekilde koşması gerekiyordu. Oyuncu kıyafetlerini çıkartıp çıplak bir şekilde koşmaya başlarken yoldan geçen yaşlı bir kadın duruma müdahale etti.

Kendi ceketini çıkartıp oyuncunun beline dolayan kadın, "Neden böyle çıplaksın? Neden pantolon giymiyorsun? Her durumda alt kısmının kapalı olması lazım" dedi. Sonrasında ise genç kızın nereli olduğunu sordu.

Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Teyzenin tavrını sevdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben gayet sıcakkanlı buldum" yorumunu yaptı.