HP’nin yeni canavarı inceleme altında

Kullanmaya başladığınızda, klavyenin ne kadar büyük ve kullanışlı olduğunu fark etmeniz uzun sürmeyecektir. Sağ yan tarafta yer verilen sayısal tuş takımı da ürünün kullanılabilirliğini artırıyor. Klavyenin hemen altında konumlandırılan touch pad de çok hassas ve en ufak dokunuşlarınızı algılayabiliyor.

Cihazın 15.6 inch değerde ekranı mevcut ve bu boyutlar, internet gezintileri, halletmeniz gereken işler ve vakit bulduğunuzda izleyeceğiniz videolar için gayet yeterli. Yansıma önleme özelliği de bulunan ekran, arkadan aydınlatmalı sisteme sahip ve 1366 x 768 çözünürlük sunuyor. Bunu bir ofis bilgisayarı ya da evde kullandığınız bir bilgisayar olarak düşünürsek, iç mekanlarda ekran belirginliği ve parlaklık düzeyi gayet iyi.

Ürün, Intel’in yedinci nesil Core i5 -7200U işlemcisine sahip. 2,5 GHz frekans hızında çalışan bu işlemciye 4 GB DDR4 RAM eşlik ediyor. 64bit Windows 10 işletim sisteminin kurulu olarak geldiği laptop, aynı zamanda içinde Microsoft Office 365’in bir aylık deneme sürümünü ve McAfee LiveSafe yazılımının da bir aylık deneme sürümünü barındırıyor.