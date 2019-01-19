HP’nin yeni canavarı inceleme altında

Kullanmaya başladığınızda, klavyenin ne kadar büyük ve kullanışlı olduğunu fark etmeniz uzun sürmeyecektir. Sağ yan tarafta yer verilen sayısal tuş takımı da ürünün kullanılabilirliğini artırıyor. Klavyenin hemen altında konumlandırılan touch pad de çok hassas ve en ufak dokunuşlarınızı algılayabiliyor.
Cihazın 15.6 inch değerde ekranı mevcut ve bu boyutlar, internet gezintileri, halletmeniz gereken işler ve vakit bulduğunuzda izleyeceğiniz videolar için gayet yeterli. Yansıma önleme özelliği de bulunan ekran, arkadan aydınlatmalı sisteme sahip ve 1366 x 768 çözünürlük sunuyor. Bunu bir ofis bilgisayarı ya da evde kullandığınız bir bilgisayar olarak düşünürsek, iç mekanlarda ekran belirginliği ve parlaklık düzeyi gayet iyi.
Ürün, Intel’in yedinci nesil Core i5 -7200U işlemcisine sahip. 2,5 GHz frekans hızında çalışan bu işlemciye 4 GB DDR4 RAM eşlik ediyor. 64bit Windows 10 işletim sisteminin kurulu olarak geldiği laptop, aynı zamanda içinde Microsoft Office 365’in bir aylık deneme sürümünü ve McAfee LiveSafe yazılımının da bir aylık deneme sürümünü barındırıyor.
Ekran kartı tarafına baktığımızda…
NVIDIA GeForce MX110’u (2 GB DDR3 ayrılmış) görüyoruz. Detay vermemiz gerekirse, Maxwell mimarisi üzerine 28nm olarak inşa edilen MX110, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların görüntülenmesi, video düzenlemesi ve yüksek çözünürlüklü videoların rahatlıkla izlenilmesi gibi konularda iyi işler çıkarıyor. Video oyun tarafında ise çok iddialı değil. Yine de, fazla grafik işlem gücü gerektirmeyen, genellikle de güncel olmayan bazı oyunları oynayabilirsiniz.
HP Notebook – 15’in depolama tarafına gelecek olur isek, 1TB değerde (5400 rpm) disk mevcut. Bu da dosyalarınızı rahatlıkla depolayabileceğiniz anlamına geliyor. Dosya demişken, tabii ki genellikle iş dosyalarınız, e-kita müzik dosyalarınız ve benzeri dökümanlardan söz ediyoruz. Özellikle dijital bir iş arşiv kaynağı olarak HP Notebook – 15 gayet makul. Yine de, okuma ve yazma hızı biraz daha yüksek olabilirdi.
Cihazdan 3 hücreli, 41 Wh Lityum iyon pil bulunuyor. Bu pil, tek şarj ile gündelik kullanımda 13 saatin üzerinde kullanım ömrü sunuyor. Eğer video ağırlıklı kullanım tercih ederseniz, 2 saat civarında bir düşüş oluyor ve tek şarj ile 11 saat civarı kullanım elde edebiliyorsunuz. HP, laptop’un yanındabir de 65W güç adaptörü veriyor. Böylece hızlı şarj mümkün oluyor. Cihazı 0’dan %50’e yaklaşık 45 dakikada çıkarabiliyorsunuz.
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