Sonbahar ve kış aylarında birçok kişi evdeki ısıyı korumak için perdelerini gün boyunca kapalı tutuyor. Ancak güneş ışığının eve girmesini engellemek, doğal ısınma fırsatını da ortadan kaldırıyor.

Pencerelerden içeri giren güneş ışığı, odadaki havayı ve çevredeki yüzeyleri ısıtıyor. Duvarlar, zeminler ve mobilyalar gün boyunca bu ısıyı depolayabiliyor. Akşam olduğunda perdeleri kapatmak ise içeride biriken sıcaklığın korunmasına yardımcı oluyor.

Bu yöntemi uygulayan kişi, sabah yataktan kalkar kalkmaz perde ve panjurları tamamen açtığını belirtiyor. Ardından yaşadığı bölgedeki gün batımı saatini kontrol ederek telefonuna alarm kuruyor. Hava kararmaya başladığında perdeleri kapatıyor.

Yaklaşık 10 dakika süren bu basit yöntem sayesinde sonbahar boyunca yatak odasının daha uzun süre sıcak kaldığını ve geceleri kaloriferleri açma ihtiyacının azaldığını ifade ediyor.

ODANIN SICAK KALMASI İÇİN BU ÖNERİLERE DE DİKKAT EDİN

Yatak odasını daha sıcak tutmak için bazı küçük değişiklikler de etkili olabiliyor.

- Halı kullanın: Özellikle pencere ve kalorifer yakınlarına yerleştirilen kalın halılar, zemindeki sıcaklığın daha uzun süre korunmasına yardımcı olabilir.

- Pencereleri temizleyin: Temiz camlar, güneş ışığının eve daha fazla girmesini sağlayabilir.

- Mobilyaların yerini değiştirin: Yatak ve gardırop gibi büyük eşyaların pencere veya kaloriferlerin önünü kapatmamasına dikkat edin.

- Isı yalıtımlı perde tercih edin: Termal perdeler, soğuk havanın içeri girmesini önlemeye ve odadaki sıcaklığı korumaya yardımcı olabilir.