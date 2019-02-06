HPV enfeksiyonu rahim ağzı kanserine yol açıyor! Uzmanlar uyarıyor: Mutlaka aşı yaptırın

HPV, yani insan papillom virüsü çoğunlukla cinsel yolla bulaşan ve son yıllarda oldukça yaygınlaşan bir virüstür. 100'den fazla türü bulunan HPV yüksek riskli ve düşük riskliler olmak üzere iki grupta toplanabilmektedir. Erkek ve kadınlarda vücudun çeşitli bölgelerinde özellikle genital bölgede siğiller meydana getirerek, hayat konforunu düşürdüğü gibi kadınlarda rahim ağzı kanserinin en önemli nedenidir. Bunun yanı sıra ağız kanseri ve penis kanserine de neden olduğu bilinen bir gerçektir. Sosyal etkileri, sağlık probleminden daha fazladır. Hastaların yanlış bilgilendirilmesi, teşhis ve tedavi yöntemlerinin kısıtlı oluşu, tekrarlayabilmesi negatif yanlarıdır. Hastaların iyi yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi tedavi seçenekleri kadar önemlidir.

HER HPV TÜRÜ BELİRTİ VERMEYEBİLİYOR



En yaygın bulaşma nedeni cinsel ilişki esnasında gerçekleşen genital bölgelerin temasıdır. Kondom, korunmak için yeterli değildir çünkü deri temasını tam olarak engelleyemez. İlk teşhis hastanın veya partnerinin şüphesi ile başvurulan doktorun muayenesinde konulmaktadır. Pcr multiplex testi, kadından alınan smear örneğinden yapılan patolojik inceleme en etkin teşhis yöntemidir. HPV genotipleme testi ile HPV pozitif olan hastalarda, virüsün tipi belirlenerek, kanser riskleri ortaya çıkarılabilmektedir. En yaygın ve riskli tiplerine karşı koruma piyasadaki mevcut aşılar ile sağlanabilmektedir. Her HPV türü siğil olarak belirti vermediği için kadınların rutin jinekolojik kontrollerini ve smear testlerini aksatmamaları çok önemlidir. Bunun yanı sıra şüpheli cinsel teması olan bireyler, HPV genotiplendirme testi yaptırarak bu virüsü taşıyıp taşımadıklarını kısa süre içinde öğrenebilirler.