Hülya Açıkgöz: Konuşursam Hadise Türkiye’ye adım atamaz!

Ünlü şarkıcı Hadise’nin menajerliğini uzun yıllardır ablası Hülya Açıkgöz (solda) üstleniyordu. Ancak, iki kardeş geçtiğimiz yıl tartışarak yollarını ayırmıştı.

Ünlü şarkıcı, ablası Hülya Açıkgöz'ü, üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş arasında ipler gerilmişti. Hatta Kardeşler, "hadise.com" adlı site üzerinden de davalık olmuştu.

Önceki gün Hülya Açıkgöz kendisine gelen, "Kendiniz neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna Hülya Açıkgöz, kafa karıştıram bir cevap verdi.

Açıkgöz, “Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye’ye adım atamazlar. Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim" dedi.

Hadise son dönemde oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla konuşuluyor.

Çiftin gelecek yıl evleneceği iddia edildi.



