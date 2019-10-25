Huawei 200 milyon barajını geçti

Huawei 200 milyon akıllı telefon satış hedefini 2018 yılında koymuştu. Şirket 2019 yılı hedefini ise 300 milyon olarak belirlenmişti.

Google servisleri olmayan bir akıllı telefon düşünüldüğünde hayal gücünü büyük oranda zorlamak gerekiyor. YouTube uygulamasının olmaması bile akıllı telefon kullanıcılarını Huawei markalarından uzak tutabilir.

Huawei’in yeni amiral gemisi Mate 30; Google Play Store, Gmail, YouTube ve Google Haritalar gibi servislere sahip olmamasına rağmen önemli bir satış rakamı elde etti. Bu başarının sağlanmasında elbette en büyük pay Çinli alıcılar oldu. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere Dünyanın birçok yerinde Huawei satışları düşüş yaşadı.

2019 yılının bitmesine 64 gün kala böyle bir rekorun elde edilmesi son derece kritik. Özellikle de ABD ile yaşanan bu gerilimden sonra Huawei’nin başarısı büyük önem taşıyor. Peki sizce 2019 yılı sonunda Huawei hedeflediği 300 milyon rakamına ulaşabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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