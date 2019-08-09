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Huawei, Android’e karşı yeni işletim sistemini tanıttı

keremuyanik keremuyanik
TEKNOLOJİ  | 09.08.2019 11:48 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji ve cep telefonu devi Huawei, Android isletim sistemini kullanmasının yasaklanmasının ardından kendi geliştirdiği işletim sistemini görücüye çıkardı.

Huawei, Android’e karşı yeni işletim sistemini tanıttı

Thenextweb’in haberine göre şirket Harmony OS adını verdiği yeni işletim sistemini Çin’de düzenlenen geliştirici konferansında tanıttı.

Harmony OS, cep telefonu, giyilebilir teknolojiler, laptoplar ve televizyonlar gibi tüm platformlarda çalışacak, mikro çekirdek bazlı dağıtık bir işletim sistemi olarak dizayn edildi.

Açık kaynak kodlu ve ARK isimli kendi derleyicisine sahip olan Harmony OS mevcut Android uygulamalarını da destekliyor.

Huawei yeni işletim sistemini ilk önce akıllı TV’lere yükleyecek. Harmony OS, 2020’de ise laptoplar ve giyilebilir teknolojilerde kullanılmaya başlanacak.

Hafta başında Çin medyası, Huawei’nin bu yıl bitmeden, yeni işletim sistemi tabanlı bir telefon çıkaracağını duyurmuştu.

ABD Yaptırımlarının ardından, Mayıs ayında Google, Huawei’nin Android işletim sistemi kullanmasını yasaklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
huawei android işletim sistemi

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