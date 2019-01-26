Huawei katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtacak!

Teknoloji tutkunlarının merakla bekledikleri Mobil Dünya Kongresi’ne artık sayılı günler kalmış durumda. Barselona’da gerçekleşecek olan MWC 2019, 25 Şubat Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açacak. Dünyanın en önemli mobil teknoloji etkinliği olarak gösterilen fuar, 28 Şubat Perşembe gününe kadar ziyaretçilerin akınına uğrayacak.

Mobil Dünya Kongresi’nde dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticileri boy gösterecek. Bilindiği üzere Samsung, MWC öncesinde 20 Şubat’ta düzenleyeceği özel etkinlikle yeni S serisi modellerini tanıtacak. Dolayısıyla bu fuarda tanıtılan S modellerinin sergilenmesi bekleniyor.

Sektörün bir diğer dev ismi olan Huawei ise merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli P30’u MWC 2019 kapsamında tanıtacak. Fakat Çinli üreticinin fuarda tanıtacağı tek telefon bu olmayacak.

Sızdırılan bilgilere göre Huawei ilk katlanabilir ekranlı telefonunu da MWC 2019’da su yüzüne çıkartacak. Üstelik Çinli üreticinin tanıtacağı modelin tam anlamıyla kullanılabilir bir model olacağı ve 5G desteği sunacağı da söyleniyor.