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Huawei katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtacak!

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TEKNOLOJİ  | 26.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının zirvede yer alan isimlerinden biri olan Huawei, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2019) önemli bir duyuru yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar.

Huawei katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtacak!

Teknoloji tutkunlarının merakla bekledikleri Mobil Dünya Kongresi’ne artık sayılı günler kalmış durumda. Barselona’da gerçekleşecek olan MWC 2019, 25 Şubat Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açacak. Dünyanın en önemli mobil teknoloji etkinliği olarak gösterilen fuar, 28 Şubat Perşembe gününe kadar ziyaretçilerin akınına uğrayacak.

Mobil Dünya Kongresi’nde dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticileri boy gösterecek. Bilindiği üzere Samsung, MWC öncesinde 20 Şubat’ta düzenleyeceği özel etkinlikle yeni S serisi modellerini tanıtacak. Dolayısıyla bu fuarda tanıtılan S modellerinin sergilenmesi bekleniyor.

Sektörün bir diğer dev ismi olan Huawei ise merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli P30’u MWC 2019 kapsamında tanıtacak. Fakat Çinli üreticinin fuarda tanıtacağı tek telefon bu olmayacak.

Sızdırılan bilgilere göre Huawei ilk katlanabilir ekranlı telefonunu da MWC 2019’da su yüzüne çıkartacak. Üstelik Çinli üreticinin tanıtacağı modelin tam anlamıyla kullanılabilir bir model olacağı ve 5G desteği sunacağı da söyleniyor.

Bu konu hakkındaki detaylar henüz kesinleşmiş değil. Fakat Huawei’nin katlanabilir ekranlı bir model üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Sektördeki rekabeti de göz önüne alacak olursak Huawei’nin MWC 2019’da bu tarz bir sürpriz yapması pek de uzak bir ihtimal olarak görünmüyor. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon huawei güncelleme

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