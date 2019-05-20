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Huawei kullanıcılarına kötü haber! Google kısıtladı, jet hızıyla açıklama geldi

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TEKNOLOJİ  | 20.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

Huawei, Google'nin erişim kısıtlama kararı sonrası açıklama yaparak kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmet sağlamaya devam edeceğini açıkladı.

Huawei kullanıcılarına kötü haber! Google kısıtladı, jet hızıyla açıklama geldi

Huawei'den yapılan açıklamada, Huawei'nin Android'in dünyadaki gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunduğu ve Android’in en önemli küresel iş ortaklarından biri olarak hem kullanıcılara hem de sektöre fayda sağlayan bir ekosistem geliştirmek için açık kaynaklı platformlarla yakın bir şekilde çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin, tüm dünyada bugüne kadar satılan ve halihazırda stokta bulunan tüm Huawei ve Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri için kullanıcılarına güvenlik güncellemeleri ve satış sonrası hizmetler sunmaya devam edeceği belirtildi.

Şirketin, dünya çapında tüm kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak amacıyla güvenli ve sürdürülebilir bir ekosistem kurmaya devam edeceği bildirildi.

GOOGLE VE ANDROID'DEN AÇIKLAMA

Huawei açıklamasında, Google ve Android'in konuya ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Google'den yapılan açıklamada, "Kanuna uyuyor ve sonuçları gözden geçiriyoruz. Hizmetlerimizin kullanıcıları için Google Play ve Google Play Protect'teki güvenlik korumaları mevcut Huawei cihazlarında çalışmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Android'den yapılan açıklamada da, "ABD hükümetinin son eylemlerine uymak üzere attığımız adımlarla ilgili olarak Huawei kullanıcılarından gelen sorulara istinaden, ABD hükümetinin tüm gereksinimlerine uymakla birlikte, tüketicilerin halihazırda kullanmakta olduğu mevcut cihazlarda Google Play ve Google Play Protect’in güvenliği gibi hizmetlerin çalışmaya devam edeceğini garanti ederiz." denildi.

Google, Çinli teknoloji devi Huawei'nin ABD hükümeti tarafından kara listeye alınmasının ardından Huawei kullanıcılarının Android işletim sistemine olan erişimini askıya aldığını açıklamıştı.

Google'nin bu kararından sonra Intel ve Qualcomm gibi diğer ABD'li teknoloji şirketleri de Huawei'ye karşı yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
huawei Google android

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