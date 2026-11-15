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Nvidia'ya Jensen Huang'ı geri getirme çağrısı: Elon Musk da dilekçeyi imzaladı

Nvidia'nın kısa süre önce görevden alınan CEO'su Jensen Huang'ın yeniden göreve getirilmesi için hazırlanan dilekçedeki imza sayısı 115 bini aşmış görünüyor. Dilekçenin internet sitesine göre imzacılar arasında Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk da bulunuyor.

Nvidia'ya Jensen Huang'ı geri getirme çağrısı: Elon Musk da dilekçeyi imzaladı
Enes Çırtlık

Sitedeki bilgilere göre dilekçeyi 5.965 mevcut Nvidia çalışanı, 1.108 eski çalışan ve 63.063 hissedar imzaladı. Replit CEO'su Amjad Masad, Epic Games CEO'su Tim Sweeney ve Y Combinator CEO'su Garry Tan da destekçiler arasında yer alıyor.

Nvidia ya Jensen Huang ı geri getirme çağrısı: Elon Musk da dilekçeyi imzaladı 1

İŞTE DİLEKÇEDE NVIDIA'DAN İSTENENLER

Dilekçeyi imzalayanlar, Huang'ın usule uygun, anlamlı bir süreç işletilmeden görevden alınmasından endişe duyduklarını belirtiyor. Yönetim kurulundan, bağımsız bir soruşturma gerçekleri ortaya koyana kadar Huang'ı göreve geri getirmesini istiyorlar. Ayrıca adil bir soruşturma yürütülmesi ve kamuoyuna daha fazla bilgi verilmesi çağrısında bulunuyorlar.

Dilekçede, “Jensen, linç adaletini değil, usulüne uygun bir süreci hak ediyor” deniyor.

Nvidia ya Jensen Huang ı geri getirme çağrısı: Elon Musk da dilekçeyi imzaladı 2

HUANG'IN İSTİFASININ ARDINDAN NVIDIA'DA NE OLDU?

Huang, ABD istihbaratının Çin casusu olduğundan şüphelendiği çip sektöründen bir yöneticiyle ilişki yaşadığını itiraf etmesinden dört gün sonra istifa etti. Kongre önünde ifade vermeyi kabul etti. Haberlerde ayrıca Huang'ın birden fazla evlilik dışı ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Nvidia ya Jensen Huang ı geri getirme çağrısı: Elon Musk da dilekçeyi imzaladı 3

Nvidia, kalıcı bir CEO ararken mali işler direktörü Colette Kress'i geçici CEO olarak atadı. Şirketin hisse fiyatı hafta boyunca sert düştü. Huang'ın ayrılışının yapay zekâ sektörünün finansmanında da büyük bir boşluk bırakması bekleniyor.

Kaynak: TechCrunch

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Nvidia Jensen Huang
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