Nvidia'ya Jensen Huang'ı geri getirme çağrısı: Elon Musk da dilekçeyi imzaladı

Sitedeki bilgilere göre dilekçeyi 5.965 mevcut Nvidia çalışanı, 1.108 eski çalışan ve 63.063 hissedar imzaladı. Replit CEO'su Amjad Masad, Epic Games CEO'su Tim Sweeney ve Y Combinator CEO'su Garry Tan da destekçiler arasında yer alıyor.

İŞTE DİLEKÇEDE NVIDIA'DAN İSTENENLER

Dilekçeyi imzalayanlar, Huang'ın usule uygun, anlamlı bir süreç işletilmeden görevden alınmasından endişe duyduklarını belirtiyor. Yönetim kurulundan, bağımsız bir soruşturma gerçekleri ortaya koyana kadar Huang'ı göreve geri getirmesini istiyorlar. Ayrıca adil bir soruşturma yürütülmesi ve kamuoyuna daha fazla bilgi verilmesi çağrısında bulunuyorlar.

Dilekçede, “Jensen, linç adaletini değil, usulüne uygun bir süreci hak ediyor” deniyor.

HUANG'IN İSTİFASININ ARDINDAN NVIDIA'DA NE OLDU?

Huang, ABD istihbaratının Çin casusu olduğundan şüphelendiği çip sektöründen bir yöneticiyle ilişki yaşadığını itiraf etmesinden dört gün sonra istifa etti. Kongre önünde ifade vermeyi kabul etti. Haberlerde ayrıca Huang'ın birden fazla evlilik dışı ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Nvidia, kalıcı bir CEO ararken mali işler direktörü Colette Kress'i geçici CEO olarak atadı. Şirketin hisse fiyatı hafta boyunca sert düştü. Huang'ın ayrılışının yapay zekâ sektörünün finansmanında da büyük bir boşluk bırakması bekleniyor.

Kaynak: TechCrunch