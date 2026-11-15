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GTA 6 aşkı sınır tanımadı: Oyunu erken oynamak için dünyanın öbür ucuna gitti

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6'nın çıkışına günler kala Rubius olarak tanınan ünlü İspanyol yayıncı, oyunu daha erken oynayabilmek için Yeni Zelanda'ya gittiğini açıkladı. Rubius, takipçilerine her 10 dakikada bir GTA 6 kodu dağıtacağını da söyledi.

GTA 6 aşkı sınır tanımadı: Oyunu erken oynamak için dünyanın öbür ucuna gitti
Enes Çırtlık

Rockstar Games'in uzun yıllardır beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6) için geri sayım sürerken İspanyol yayıncı Rubius, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ünlü yayıncı, saat farkından yararlanarak GTA 6'yı daha erken oynayabilmek için Yeni Zelanda'ya gittiğini söyledi.

GTA 6'YI ERKEN OYNAMAK İÇİN YENİ ZELANDA'YA GİTTİĞİNİ AÇIKLADI

Gerçek adı Rubén Doblas Gundersen olan Rubius, sosyal medyada paylaşılan yayın kesitinde GTA 6 için yaptığı hazırlıkları anlattı.

GTA 6 aşkı sınır tanımadı: Oyunu erken oynamak için dünyanın öbür ucuna gitti 1

Yayın kesitinin Türkçe altyazısına göre Rubius, "Yeni Zelanda'ya geldim. GTA 6'yı 11 saat daha erken oynamak için" ifadelerini kullandı.

HER 10 DAKİKADA BİR GTA 6 KODU DAĞITACAK

Rubius'un takipçilerine de bir sürprizi var.

Ünlü yayıncı, ilk birkaç gün boyunca her 10 dakikada bir GTA 6 kodu dağıtacağını söyledi.

GTA 6 aşkı sınır tanımadı: Oyunu erken oynamak için dünyanın öbür ucuna gitti 2

Rubius, hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X/S kullanıcılarına yönelik oyun kodları dağıtacak.

Yayıncının 18 Kasım'da Twitch ve YouTube üzerinden eş zamanlı olarak canlı yayın gerçekleştirmesi bekleniyor.

GTA 6 YENİ ZELANDA'DA NEDEN DAHA ERKEN OYNANABİLECEK?

Rockstar Games'in resmi destek sayfasında yer alan bilgilere göre GTA 6, tüm bölgelerde 19 Kasım 2026'da yerel saatle 00.00'da erişime açılacak.

GTA 6 aşkı sınır tanımadı: Oyunu erken oynamak için dünyanın öbür ucuna gitti 3

Ülkeler arasındaki saat farkı nedeniyle Yeni Zelanda'daki oyuncular, dünyanın pek çok bölgesindeki oyuncudan daha erken GTA 6'ya erişebilecek.

Yeni Zelanda'da oyunun erişime açılacağı saat, Türkiye saatiyle 18 Kasım Çarşamba günü 14.00'e denk geliyor.

Kaynak: Rubius'un X'te paylaşılan canlı yayın kesiti (@Platcorn), Venus Radio FM, Generación Xbox, Rockstar Games Support, GameWikit.

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Yeni Zelanda GTA 6 oyunu Rockstar Games Oyun gta gta 6
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