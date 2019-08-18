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Huawei LCD ekranlarda yepyeni bir sistem denemeyi planlıyor

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TEKNOLOJİ  | 18.08.2019 09:37 | Son Güncelleme

Hem kameralarda hem de diğer donanımlarda önemli değişiklikler yapan akıllı telefon üreticisi, büyük ölçüde fiyatların düşmesini de bu teknolojiyle sağlayabilir. İşte haberimizin detayları.

Huawei LCD ekranlarda yepyeni bir sistem denemeyi planlıyor

Ekran içi parmak izi okuyucu son derece hassas bir yapıya sahip olması nedeniyle daha çok OLED ekranlarda kullanılıyor. LCD ekranlarda ekran içi parmak izi okuyucu denemesi bugüne kadar hiç gerçekleştirilmedi. Huawei bunu başarabilecek nadir akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olarak görülüyor.

2019 yılı içerisinde Nisan aylarında LCD ekrana gömülü bir ekran parmak izi okuyucusunun olacağı söyleniyordu. Ancak hangi kuruluşa ait olacağı o ara ifade edilmeli. Şu anda öğreniyoruz ki bunu yapacak olan kuruluş Huawei.

Gelen sızıntılarda Huawei’nin tasarımı ile ilgili bir miktar ipucu da bulunuyor. Görüldüğü kadarıyla şirketin sunacağı yeni akıllı telefonlarda ön tarafta hiçbir şekilde çentik bulunmuyor. Bu demek oluyor ki yeni modelde açılır kapanır bir selfie kamerası yer alabilir. Yeni akıllı telefon modeli ile ilgili başka herhangi bir detay göze çarpmadı.

Huawei gerçekten de böyle bir teknolojiyi telefonlara getirirse, büyük bir devrimi başlatmış olur. Ayrıca orta segmentli akıllı telefonların da fiyatlarında önemli bir düşüş gerçekleşir.

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Anahtar Kelimeler:
huawei LCD

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