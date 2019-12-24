Huawei Mate 30 Pro, Türkiye’de satışa sunuluyor

Amerika ile Çin arasındaki ekonomik savaşın kurbanı olan Huawei’nin Android lisansı iptal edilmişti. Bu lisans iptalinden dolayı Huawei yeni modellerinde Google servislerini kullanamaz hale gelmişti. DxOMark’ın kralı olan Mate 30 Pro’da Play Store dahil olmak üzere Google servislerini kullanamayan Huawei, bu yüzden telefonunun satışını ülkemizde ertelemişti.

Bugün ise sevindirici bir haber geldi. Açıklamalara göre; Mate 30 Pro modeli 2020’nin Ocak ayında Türkiye’de resmi olarak satışa sunulacak. Henüz fiyat bilgisi paylaşmayan Huawei, umarız Google servislerini barındıran rakip telefonlar gibi yüksek bir fiyat ile ülkemize giriş yapmaz. Bu telefon 6.000 TL bandını aşarsa ülkemizde pek başarılı olamaz gibi görünüyor.

Mate 30 Pro 6.53 inç büyüklüğünde 2400 x 1176 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. DCI-P3 gamutunu ve HDR10‘u

destekleyen bu ekranda, ekran üzerinde ses teknolojisi yer alıyor. Yani ses ekranın üzerinden geliyor.

Telefona güç vere yonga seti Kirin 990; 7nm üretim süreci ile üretildi ve tam 10.3 milyar transistöre sahip. Yapay Zeka özelliklerini geliştiren Huawei, yüz ve ses tanıma gibi işlemler için yonga setinden güç alıyor.