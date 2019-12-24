Huawei Mate 30 Pro, Türkiye’de satışa sunuluyor

Amerika ile Çin arasındaki ekonomik savaşın kurbanı olan Huawei’nin Android lisansı iptal edilmişti. Bu lisans iptalinden dolayı Huawei yeni modellerinde Google servislerini kullanamaz hale gelmişti. DxOMark’ın kralı olan Mate 30 Pro’da Play Store dahil olmak üzere Google servislerini kullanamayan Huawei, bu yüzden telefonunun satışını ülkemizde ertelemişti.
Bugün ise sevindirici bir haber geldi. Açıklamalara göre; Mate 30 Pro modeli 2020’nin Ocak ayında Türkiye’de resmi olarak satışa sunulacak. Henüz fiyat bilgisi paylaşmayan Huawei, umarız Google servislerini barındıran rakip telefonlar gibi yüksek bir fiyat ile ülkemize giriş yapmaz. Bu telefon 6.000 TL bandını aşarsa ülkemizde pek başarılı olamaz gibi görünüyor.
Mate 30 Pro 6.53 inç büyüklüğünde 2400 x 1176 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip. DCI-P3 gamutunu ve HDR10‘u
destekleyen bu ekranda, ekran üzerinde ses teknolojisi yer alıyor. Yani ses ekranın üzerinden geliyor.
Telefona güç vere yonga seti Kirin 990; 7nm üretim süreci ile üretildi ve tam 10.3 milyar transistöre sahip. Yapay Zeka özelliklerini geliştiren Huawei, yüz ve ses tanıma gibi işlemler için yonga setinden güç alıyor.
Neural Engine sayesinde bir önceki yonga setinden yapay zeka konusunda 5 kat daha hızlı olan Kirin 990 yonga seti, yine Kirin 980’e göre 24 kat daha verimli çalışıyor.
2.86 GHz, 2.36 GHz ve 1.95 GHz hızında çalışan çekirdeklerden beslenen bu yonga setine Mali G76 grafik birimi eşlik ediyor. Kirin 990, Balong 5000 5G modemi sayesinde 2.3 Gbps indirme ve 1.25 Gbps yükleme hızı sunuyor.
Mate 30 Pro’da; 40 Megapiksel f/1.8 süper geniş açılı lens + 40 Megapiksel f/1.6 geniş açılı OIS destekli lens + 8 Megapiksel f/2.4 OIS destekli telefoto lens + 3D derinlik algılama sensörü yer alıyor. Arka kamera 10 kata kadar yakınlaştırma 50 kata kadar da dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Cihazın ön tarafında ise 32 Megapiksel f/2.0 + 3D derinlik algılayıcı kamera bulunuyor.
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