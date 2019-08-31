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Huawei MediaPad M6 Turbo Edition iPad Pro’ya rakip olacak

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TEKNOLOJİ  | 31.08.2019 07:46 | Son Güncelleme

Tablet segmentine iPad modelleri ile hükümdar olan Apple, rakiplerinin bu segmentte boy göstermesinin önüne geçmişti. Samsung gibi bir dev ismin bile amiral gemisi tablet tanıtmamasının ardından, tablet sektörünün tamamen Apple’ın eline geçeceği söyleniyordu.

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition iPad Pro’ya rakip olacak

Ancak Çinli teknoloji devi Huawei bu söylemlere aldırış atmadı ve karşımıza yeni tableti ile çıktı. MediaPad M6 Turbo Edition olarak lanse edilen tablet, 8.4 inç büyüklüğünde 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran ile geliyor. Gücünü Huawei’nin kendi işlemcisi olan Kirin 980’den alan tablette 6 GB RAM yer alıyor. 128 GB dahili depolama birimi ile gelen MediaPad M6 Turbo Edition, microSD kart ile 512 GB’a kadar hafıza arttırım imkanı sunuyor.

Tabletinde sıvı soğutma sistemi kullanan Huawei, 13 Megapiksel arka ve 8 Megapiksel ön kameraya yer veriyor. 6.100 mAh kapasiteli bataryadan beslenen MediaPad M6 Turbo Edition, LTE ve Wi-Fi sürümleri ile geliyor.

379 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak olan MediaPad M6 Turbo Edition, bakalım Türkiye pazarına giriş yapacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
huawei iPad Pro

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