Viral böcekli tatlı: 210 TL'ye satılıyor! Çerez gibi gidiyor

South China Morning Post'un haberine göre, Shunde kentindeki restoran, yeni tatlısını "su böcekli yumurtalı tart" adıyla menüsüne ekledi. Üç adet tarttan oluşan porsiyon 28 yuana, yani yaklaşık 210 TL'ye satılıyor.

Kremalı iç harcın üzerine yerleştirilen parlak görünümlü böcekler, ilk bakışta dev hamam böceklerini andırıyor. Ancak tatlıda kullanılan böceklerin, Çin'in Guangdong eyaletinin bazı bölgelerinde tüketilen su böcekleri olduğu belirtildi.

ÇİN MUTFAĞINDA GELENEKSEL OLARAK TÜKETİLİYOR

Su böcekleri, Çin'in bazı bölgelerinde kızartılarak çıtır bir atıştırmalık olarak tüketiliyor. Geleneksel Çin tıbbında da kullanılan bu böceklerin cildi ve böbrekleri desteklediğine, kan dolaşımına yardımcı olduğuna ve kaslarla kemikleri güçlendirdiğine inanılıyor. Ancak bu etkiler bilimsel olarak kanıtlanmış sağlık yararları olarak değerlendirilmemeli.

Tatlıda bir araya getirilen tatlı ve tuzlu lezzetlerin, çıtır bir üst katmanla farklı bir deneyim sunduğu belirtiliyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Böceklerle süslenen tartların fotoğraf ve videoları kısa sürede Çin'deki sosyal medya platformlarında yayıldı. Görüntüler bazı kullanıcıların ilgisini çekerken birçok kişi tatlıyı yemeye yanaşmayacağını dile getirdi.