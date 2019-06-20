Huawei P30 Pro için bugün DC dimming güncellemesi yayınlandı

DC dimming olarak adlandırılan bu sorun OLED ekranların çoğunda maalesef ki ortaya çıkıyor. Ekran parlaklığı kısıldığında baş gösteren bu sorun ekranda titreşimlerin oluşmasına neden oluyor. Bu titreşimleri aslında aslında gözle net bir şekilde göremiyorsunuz. Ancak bunu beyin titreşim olarak algıladığı için göz sağlığını olumsuz olarak etkileyebiliyor.

EMUI 9.1.0.178 sürüm numaralı güncelleme ile artık titreşim sorunu da ortadan kalkıyor. Güncelleme ile ayrıca Bluetooth bağlantısındaki sorunlar da çözülüyor. P30 Pro’da Bluetooth kulaklık kullandığınızda özellikle oyun ve filmlerde seslerde gecikmeler yaşanıyordu. Güncelleme ile bu sorun da ortadan kalkıyor.

Son olarak güncelleme ile P30 Pro’nun fotoğraf uygulamasında da iyileştirmelerin yapıldığını ve ekrandan parmak izi okuyucusunun daha hızlı çalıştığını belirtelim. Güncelleme ilerleyen günlerde Türkiye’de de kullanıma sunulacak.

1500 TL’nin altında alabileceğiniz akıllı telefonlar – Haziran 2019



