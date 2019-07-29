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Huawei P30 Pro vs Sony A6400! Hangisi daha iyi fotoğraf çekiyor?

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TEKNOLOJİ  | 29.07.2019 09:19 | Son Güncelleme

Birazdan sizlerle iki cihazla aynı açı ve aynı ışıkta çekilmiş fotoğrafları paylaşacağız. Hangi cihazın daha iyi fotoğraf çektiği yorumu ise tamamen size kalmış durumda Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri Huawei P30 Pro ve Sony A6400 ile çekilmiş fotoğraflarla baş başa bırakalım.

Huawei P30 Pro vs Sony A6400! Hangisi daha iyi fotoğraf çekiyor?

Son yıllarda akıllı telefonların kamera anlamında sınıf atladıklarını söylemek, yanlış bir ifade olmayacaktır. Zaten biz de yaptığımız haberlerde bazı üst segment modellerin profesyonel kameralarla yarışacak kalitede fotoğraflar çektiğini belirtiyorduk.

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Peki bu tez ne kadar doğru? Bu yazımızda DxOMark puanına göre en iyi fotoğraf telefonla, Sony’nin 6000 TL’nin üzerindeki fiyatıyla dikkat çeken profesyonel makinası A6400’ü karşı karşıya getireceğiz.

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Bilindiği üzere şu anda DxOMark’ta Huawei P30 Pro en yüksek puana sahip. Ayrıca fiyatı da Sony A6400 ile aynı seviyelerde diyebiliriz. Hali hazırda P30 Pro, 7000 TL civarında fiyatlardan satılmakta. Sony A6400 ise 6000TL ile 7000TL arasında fiyatlardan satılmakta. Dolayısıyla iki cihazın benzer fiyat aralıklarında olduğunu söylemek mümkün.

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Şimdi gelelim asıl önemli konuya. Gerçekten üst segment bir model, profesyonel makina standardında fotoğraflar çekebilir mi?

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Anahtar Kelimeler:
Huawei P30 Pro sony a6400

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