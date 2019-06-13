Huawei Snorkeling Case ile sualtı fotoğrafçılığını keşfedin

Öncelikle, test amaçlı elimize ulaşan ürünün Huawei Mate 20 Pro’yla uyumlu olduğunu belirtelim. 8.6mm kalınlıkta ve 189 gram ağırlıktaki ürünün arka tarafında, kare olarak tasarlanmış bölümde 3 kamerası ve bir de flash ışığı yer alıyor. Dolayısıyla da pek çok cihaza kıyasla farklı bir tasarımı var ve bu ürünü farklı bir telefonla kullanabilmeniz pek olası değil. Bunu başta belirtelim.
Koruyucu kasayı kutudan çıkarıp elinize aldığınızda, ilk dikkatinizi çeken şey, oldukça sert malzemelerden tasarlandığı. Ön kısımda ekran için yumuşak şeffaf bir panel hazırlanırken, arka tarafta da kamera düzeneği için şeffaf bir bölge var. Ek olarak, sağ yan tarafta telefonun güç ve ses tuşları için bağlantı tuşları konumlandırılmış. Böylece suda kullanımınız daha kolaylaşacak, ses tuşları yardımıyla kolaylıkla fotoğraf ve videolar çekebileceksiniz.
Ürünün alt kısmında da bileklik ipi dolayabileceğiniz ufak bir alan ve kasaya telefonunuzu yerleştirdikten sonra sıkıca kapatabileceğiniz mandal konumlandırılmış. Unutmadan, isterseniz bu ürünün tripod bağlantısı da var. Pek hafif olmayacak belki, ancak bu bağlantı noktası sayesinde, ek aparatlarla kafanıza bile monte edebilir ve yüzerken bir nevi su altı günlükleri kaydedebilirsiniz mesela.
Kullanmadan önce dikkat!
Huawei’nin bazı önerileri var. Örneğin, su altında, bu kasayla birlikte telefonun ekranını rahatlıkla yönetebilmek için 3. parti cam koruyucu filmleri çıkarmanız öneriliyor. Öte yandan, yine su altında rahat kullanım için eldiven modunu aktifleştirmeniz, kamera tarafında da underwater, yani sualtı çekim modunu aktifleştirmeniz önemli.
Bir de, belki de en önemlisi, bu kasayı telefonunuzla kullanmadan önce test etmeniz öneriliyor. Nasıl mı? Örneğin, kasanın içine ufak bir kağıt havlu koyun ve kilitleyin. Ardından da 1 saat boyunca 5 metre derinliğe kadar seviyede deneyin. Sudan çıktığınızda da kasayı açın ve kağıt havlunun ıslanıp ıslanmadığını kontrol edin. Kuruysa demek ki su sızdırmıyor demektir ve böylece rahatlıkla Mate 20 Pro cihazınızla kullanabilirsiniz.
Sualtında yeni fotoğrafçılık deneyimleri elde edebilirsiniz
Snokeling Case ile 5 metre derinliğe kadar 1 saat boyunca yüzebilir, bu süreçte fotoğraf ve videolar çekebilirsiniz. Eldiven modu aktif ve cihazınız kasanın içindeyken ekranın kullanımı gayet kolay. Öte yandan, ses tuşları yardımıyla da birkaç dokunuşla hızlıca fotoğraflar ve videolar çekebilirsiniz. Dediğimiz gibi sualtı çekim modunu aktifleştirmeniz, çekeceğiniz fotoğraf ve videoların daha kaliteli olmasını sağlayacaktır.
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