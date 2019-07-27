Huawei, yaptırımlara rağmen gelirlerini arttırmayı başardı

Çinli üreticiye ilk darbe Google’dan gelmiş ve Huawei’nin Android lisansının iptal edildiği açıklanmıştı. Sadece bu açıklama bile başlı başına büyük bir kriz sebebiyken, Intel, Qualcomm, ARM, Broadcom ve Facebook gibi isimler de Çinli üreticiye karşı cephe almışlardı.

Neyse ki kısa süre önce gerçekleşen G20 zirvesinde buzlar eridi ve Trump, Çinli üreticinin kara listeden çıkarılacağının sinyalini vermişti. Bu açıklama sonrasında mevcut yaptırımlar da sonlandırıldı.

Çinli üretici, geçirdiği bu zor günlere karşın gelirlerini 2019’da daha da arttırdı. Şirketten yapılan açıklamada geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla gelir bazında yüzde 30 oranında artış yaşandığı belirtildi.

Elbette bu artışta 5G üzerine yapılan ticari anlaşmaların çok büyük bir rolü bulunuyor. Zira Çinli şirket 5G konusunda dünyanın 1 numarası konumunda yer alıyor. Hatta Avrupa’da ki 5G alt yapısının büyük bir bölümünde de Huawei imzası bulunuyor.

Muhtemelen bu gelirler 5G teknolojisinin oturmasıyla birlikte düşüşe geçecektir. Zaten Trump’un Çinli üretici üzerine bu kadar oynamasında da 5G’nin önemli bir rolü vardı.

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