HUDUTSUZ SEVDA 14. BÖLÜM İZLE! Hudutsuz Sevda hangi gün oynuyor, saat kaçta? Fox TV yayın akış

Hudutsuz Sevda yeni bölümü merak edildi. Sevilen dizi bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı dizi için Hudutsuz Sevda Fox TV canlı izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda yeni bölüm detayları ve Hudutsuz Sevda 14. bölüm izle ekranı

HUDUTSUZ SEVDA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR, SAAT KAÇTA?

Hudutsuz Sevda yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Fox TV'nin sevilen dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. Hudutsuz Sevda saat 20.00'de başlayacak. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın başrolde olduğu Hudutsuz Sevda her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor.

HUDUTSUZ SEVDA 13. BÖLÜM ÖZETİ

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA 14. BÖLÜM İZLE!

Yılmaz'ın Halil İbrahim'e yaptıkları herkesin kendi eceliyle yüzleşmesine sebep olur. Halil İbrahim'in kurtulmasına en çok sevinen Zeynep ile de aralarında ateşli bir kavuşma olur. Fakat yaşananlar Yılmaz'ın babasının kulağına gidince Halil İbrahim'le birlikte Oğuz, Fikret ve Rızvan'ın da fişlerinin çekilmesi için ekiplerini işe koyar.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli FOX Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:30 Kızıl Goncalar





