'Hudutsuz Sevda' ekibine flaş isim! Hayal Köseoğlu kadroda

FOX’un perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi “Hudutsuz Sevda” çok iddialı bir bölümle önümüzdeki hafta seyirciyle buluşacak.

“Hudutsuz Sevda”nın son yayınlanan fragmanı büyük ses getirdi. Leto ailesinden Rızvan Leto’nun (Burak Sergen) vurulduğu anlar nefesleri kesti.

Deniz Can Aktaş’lı dizinin kalabalık kadrosuna hem çok güzel, hem de çok başarılı bir flaş oyuncu daha katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hayal Köseoğlu “Hudutsuz Sevda”yla anlaştı.

Son olarak “Altın Kafes” dizisinde rol alan Hayal Köseoğlu “Damla” karakterine hayat verecek. Köseoğlu dizide Nergis’in (Tülay Günal) kızı olarak seyirci karşısına çıkacak.





