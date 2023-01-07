Hugh Jackman'dan Akademi'ye çağrı: Ryan Reynolds'ı aday yapmayın!

Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, Will Ferrell ile birlikte oynadığı “Spirited” adlı Noel filminde seslendirdiği “Good Afternoon” şarkısıyla en iyi şarkı dalında Oscar aday adayı oldu.

TWITTER'DAN SESLENDİ

Ancak, Reynolds'ın yakın arkadaşı olan ve 'Deadpool 3'te birlikte rol alacağı Hugh Jackman, Twitter hesabından bu konuyla ilgili Akademi'ye seslendiği bir video paylaştı.

Jackman, Twitter'dan paylaştığı videoda "Ryan Reynolds'ın en iyi şarkı kategorisinde aday gösterilmesi, gelecek yılımı çekilmez hale getirir" dedi.

"GERÇEKTEN SORUN OLUR"

Ünlü oyuncu, sözlerine; "Wolverine ve Deadpool'u çekerken onunla bir yıl geçirmek zorundayım. İnanın bana, bu imkansız olur. Gerçekten bir sorun olur" diye devam etti.

FİLMİ ÖVDÜ

Bir yandan Akademi jürisine seslenen Jackman, filmi de övdü. Ünlü isim, "Spirited'a bayıldım. Harika bir film, ailecek izledik ve çok eğlendik. Will'i ve Octavia'yı seviyorum ve Good Afternoon'u çok beğendim. Filme baştan sona güldüm, kesinlikle muhteşem" dedi.



"RYAN'I ADAY GÖSTEREREK POHPOHLAMAYIN"

Filme hayranlığını dile getiren Jackman, Reynolds'la ilgili mesajını tekrarladı ve "Lütfen onu Oscar'a aday göstererek pohpohlamayın" dedi.

REYNOLDS'IN CEVABI MERAK KONUSU OLDU

Birbirleriyle şakalaşmaktan keyif alan oyunculardan Ryan Reynolds'ın Hogh Jackman'a vereceği cevap merak konusu oldu.

Öte yandan Hugh Jackman, The Music Man adlı Broadway oyununu tamamladıktan sonra, Deadpool 3'ün çekimlerine başlayacak. Ünlü oyuncunun Wolverine rolüne geri döneceği filmin, 2024'te gösterime girmesi planlanıyor.

