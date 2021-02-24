Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Hugh Jackman 'geçmişi yeniden yaşıyor'

Hugh Jackman 'geçmişi yeniden yaşıyor'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 24.02.2021 07:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hugh Jackman 'geçmişi yeniden yaşıyor'

Sevilen aktör Hugh Jackman’in başrolünü üstlendiği bilim kurgu filmi Reminiscence'ten ilk video paylaşıldı. Film hem sinemalarda hem de 1 ay boyunca HBO Max platformunda yayınlanacak.

Başarılı oyuncu Hugh Jackman'ın başrolünde olduğu Reminiscence isimli bilim kurgu gerilim filminden ilk teaser paylaşıldı ve ayrıca yayın tarihi de açıklandı.

Reminiscence isimli film, geçmişi yeniden yaşamanın bir yolunu bulan bir bilim insanının bu teknolojiyi kullanarak uzun süredir kayıp olan aşkını aramasını konu alıyor. Filmin başrolünde yani bilim insanı rolünde dediğimiz gibi Hugh Jackman bulunuyor.

REMINISCENE HAKKINDA

Filmin yazarlığını ve yönetmenliğini ise Westworld dizisinin yaratıcılarından Lisa Joy üstleniyor. Geriye kalan oyuncular ise şöyle: Rebecca Ferguson, Natalie Martinez, Thandie Newton, Thomas Francis Murphy, Teri Wyble ve Brett Cullen.

Bilim kurgu gerilim türündeki film, 3 Eylül 2021 tarihinde hem sinemalarda vizyona girecek hem de 1 aylığına HBO Max'te yayınlanacak.

Drew Barrymore, Playboy’a çırılçıplak poz verdi! Gelen hediyeye kayıtsız kalamadıPlayboy’a çırılçıplak poz verdi! Gelen hediyeye kayıtsız kalamadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Daha çekimler bitmeden yeni projesi belli olduDaha çekimler bitmeden yeni projesi belli oldu
Mutlaka görmeniz gereken Bursa'nın en güzel yerleri!Mutlaka görmeniz gereken Bursa'nın en güzel yerleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Masumlar Apartmanı Neriman’ın gerçek hikayesi!

Masumlar Apartmanı Neriman’ın gerçek hikayesi!

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

Dizileri reyting rekorları kırıyor! Bu detayı kimse bilmiyor

SAS: Red Notice filminden baş döndüren fragman

SAS: Red Notice filminden baş döndüren fragman

Dahileri zorlayacak bir problem! Ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Dahileri zorlayacak bir problem! Ne kadar sürede çözebilirsiniz?

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Kemal Sunal filmleri: Türk sinemasının mihenk taşı

Kemal Sunal filmleri: Türk sinemasının mihenk taşı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Kim der 56 yaşında... Durmak nedir bilmiyor

Kim der 56 yaşında... Durmak nedir bilmiyor

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

Ünlü oyuncu tanınmaz halde! Sessiz sedasız değiştirdiler

Diğer Haberler

Rosamund Pike: 'Hem psikopat hem dolandırıcı'

'Hem psikopat hem dolandırıcı'

Hiç boş durmuyor! Daha Five Eyes’ın çekimleri bitmeden yeni filmi belli oldu

Daha çekimler bitmeden yeni projesi belli oldu

Elle ve Dakota Fanning kardeşlere kötü haber

Elle ve Dakota Fanning kardeşlere kötü haber

SAS: Red Notice filminden baş döndüren fragman

SAS: Red Notice filminden baş döndüren fragman

GORA konusu nedir? GORA filmi oyuncuları kimlerdir? GORA filmi nerede çekildi?

Hafızalara kazınan Cem Yılmaz komedisi: G.O.R.A.

Eternals'ın aksiyonu The Revenant’tan esinlendi

Eternals'ın aksiyonu The Revenant’tan esinlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.