Hugh Jackman 'geçmişi yeniden yaşıyor'

Başarılı oyuncu Hugh Jackman'ın başrolünde olduğu Reminiscence isimli bilim kurgu gerilim filminden ilk teaser paylaşıldı ve ayrıca yayın tarihi de açıklandı.

Reminiscence isimli film, geçmişi yeniden yaşamanın bir yolunu bulan bir bilim insanının bu teknolojiyi kullanarak uzun süredir kayıp olan aşkını aramasını konu alıyor. Filmin başrolünde yani bilim insanı rolünde dediğimiz gibi Hugh Jackman bulunuyor.

REMINISCENE HAKKINDA

Filmin yazarlığını ve yönetmenliğini ise Westworld dizisinin yaratıcılarından Lisa Joy üstleniyor. Geriye kalan oyuncular ise şöyle: Rebecca Ferguson, Natalie Martinez, Thandie Newton, Thomas Francis Murphy, Teri Wyble ve Brett Cullen.

Bilim kurgu gerilim türündeki film, 3 Eylül 2021 tarihinde hem sinemalarda vizyona girecek hem de 1 aylığına HBO Max'te yayınlanacak.



