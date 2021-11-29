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Hükümet Kadın 2 nerede ve ne zaman çekildi? Hükümet Kadın 2 oyuncuları kimdir?

29.11.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümet Kadın 2 filminin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Ercan Kesal, Sermiyan Midyat ve Ayberk Atilla gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. Hükümet Kadın 2, 2014 yapımı Türk komedi filmidir. Filmin başrolünde Demet Akbağ yer alıyor. İşte merak edilenler...

Hükümet Kadın 2 nerede ve ne zaman çekildi? Hükümet Kadın 2 oyuncuları kimdir?

Hükümet Kadın 2 filmi Sermiyan Midyat tarafından yazıldı ve yönetildi. BKM filmi Hükümet Kadın 2'nin konusu ve nerede çekildiği merak konusu oldu. Hükümet Kadın 2 filmi bir devam filmidir ve ilk filminden 7 yıl öncesi işlenir. İşte Hümümet Kadın 2 konusu...

HÜKÜMET KADIN 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın 2 filminin çekimleri ilk filmde de olduğu gibi Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirildi.

HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU

Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına yedi yıl vardır. Xate şimdilik başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk'un koltuk sevdasının kökeni bu günlere dayanır.

Hükümet Kadın 2 nerede ve ne zaman çekildi? Hükümet Kadın 2 oyuncuları kimdir?

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI

  • Demet Akbağ
  • Olgun Toker
  • Sermiyan Midyat
  • Haki Biçici
  • Gülhan Tekin
  • Levent İdem
  • Ercan Kesal
  • Elif Erdoğan
  • Bülent Çolak
  • Bahadır Efe
  • Burcu Gönder


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Anahtar Kelimeler:
Demet Akbağ
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