Hükümet Kadın 2 nerede ve ne zaman çekildi? Hükümet Kadın 2 oyuncuları kimdir?

Hükümet Kadın 2 filmi Sermiyan Midyat tarafından yazıldı ve yönetildi. BKM filmi Hükümet Kadın 2'nin konusu ve nerede çekildiği merak konusu oldu. Hükümet Kadın 2 filmi bir devam filmidir ve ilk filminden 7 yıl öncesi işlenir. İşte Hümümet Kadın 2 konusu...
Hükümet Kadın 2 filminin çekimleri ilk filmde de olduğu gibi Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirildi.
Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına yedi yıl vardır. Xate şimdilik başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk'un koltuk sevdasının kökeni bu günlere dayanır.
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