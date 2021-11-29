Hükümet Kadın 2 nerede ve ne zaman çekildi? Hükümet Kadın 2 oyuncuları kimdir?

Hükümet Kadın 2 filmi Sermiyan Midyat tarafından yazıldı ve yönetildi. BKM filmi Hükümet Kadın 2'nin konusu ve nerede çekildiği merak konusu oldu. Hükümet Kadın 2 filmi bir devam filmidir ve ilk filminden 7 yıl öncesi işlenir. İşte Hümümet Kadın 2 konusu...

HÜKÜMET KADIN 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın 2 filminin çekimleri ilk filmde de olduğu gibi Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirildi.

HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU

Xate'in Güneydoğu'nun ilk kadın belediye başkanı olmasına yedi yıl vardır. Xate şimdilik başkanı Aziz Veysel'in eşi olarak yaşamaktadır. Faruk'un koltuk sevdasının kökeni bu günlere dayanır.

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI

Demet Akbağ

Olgun Toker

Sermiyan Midyat

Haki Biçici

Gülhan Tekin

Levent İdem

Ercan Kesal

Elif Erdoğan

Bülent Çolak

Bahadır Efe

Burcu Gönder



