Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın filminin oyuncuları

Başrollerinde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat’ın yer aldığı 2013 yapımı Hükümet Kadın filmi yaşanmış olaylardan esinlenilerek sinemaya aktarıldı. Peki, Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte, Hükümet Kadın filmi konusu…
Hükümet Kadın filmi Midyat köyünde çekildi. Filmde oynayan oyunculardan bazıları da köyden kişiler oldu.
Güney Doğu Anadolu'da yer alan Midyat, Mardin'in ilçesidir. Midyat'ın 105.000 kişilik nüfusu bulunmaktadır.
Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate, okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat Xate'nin çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde Xate, kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Belediye Başkanlığı'nı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.
Kısa zamanda ‘Hükümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur. Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği komedi filmi Güneydoğu'da yaşayan ve görev yapan ilk kadın belediye başkanının, sekiz çocuklu Xate'nin hikayesini beyaz perdeye aktarıyor. Çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Demet Akbağ, Ercan Kesal ve Bülent Çolak bulunuyor.
Demet Akbağ – Xate
Sermiyan Midyat – Faruk
Burcu Gönder – GUle
Mahir İpek – İkram
Gülhan Tekin – Fehime
Ercan Kesal – Aziz Veysel
Nazmi Kırık – Ferhat
Ayberk Atilla – Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu – Ögretmen
Renan Bilek – Müfettis Tuğrul
Cezmi Baskın – Eşekçi Feyzullah
Bülent Çolak – Baran
Haki Biçici – Behçet
Kemal Uçar – Komutan Celal
Okuyucu Yorumları 0 yorum