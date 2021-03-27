Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın filminin oyuncuları

Başrollerinde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat’ın yer aldığı 2013 yapımı Hükümet Kadın filmi yaşanmış olaylardan esinlenilerek sinemaya aktarıldı. Peki, Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte, Hükümet Kadın filmi konusu…

HÜKÜMET KADIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın filmi Midyat köyünde çekildi. Filmde oynayan oyunculardan bazıları da köyden kişiler oldu.

Güney Doğu Anadolu'da yer alan Midyat, Mardin'in ilçesidir. Midyat'ın 105.000 kişilik nüfusu bulunmaktadır.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU

Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate, okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat Xate'nin çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde Xate, kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Belediye Başkanlığı'nı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.

Kısa zamanda ‘Hükümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur. Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.