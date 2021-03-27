MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın filminin oyuncuları

Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın filminin oyuncuları

27.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümet Kadın filmi, güldürürken düşündüren Türk filmleri arasında yer alıyor. Midyat'ta yaşayan ve 8 çocuk annesi olan Xate, başkan olma yarışı veriyor. Bu yarış sırasında ortaya çıkan komedi unsurları izleyenler tarafından oldukça beğenilmişti. Hükümet Kadın filminin hem senaristliğinde hem de yönetmenliğinde Sermiyan Midyat'ın imzası yer alıyor.

Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın filminin oyuncuları

Başrollerinde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat’ın yer aldığı 2013 yapımı Hükümet Kadın filmi yaşanmış olaylardan esinlenilerek sinemaya aktarıldı. Peki, Hükümet Kadın filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İşte, Hükümet Kadın filmi konusu…

HÜKÜMET KADIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın filmi Midyat köyünde çekildi. Filmde oynayan oyunculardan bazıları da köyden kişiler oldu.

Güney Doğu Anadolu'da yer alan Midyat, Mardin'in ilçesidir. Midyat'ın 105.000 kişilik nüfusu bulunmaktadır.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU

Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate, okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat Xate'nin çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde Xate, kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Belediye Başkanlığı'nı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.

Kısa zamanda ‘Hükümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur. Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği komedi filmi Güneydoğu'da yaşayan ve görev yapan ilk kadın belediye başkanının, sekiz çocuklu Xate'nin hikayesini beyaz perdeye aktarıyor. Çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Demet Akbağ, Ercan Kesal ve Bülent Çolak bulunuyor.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI

Demet Akbağ – Xate

Sermiyan Midyat – Faruk

Burcu Gönder – GUle

Mahir İpek – İkram

Gülhan Tekin – Fehime

Ercan Kesal – Aziz Veysel

Nazmi Kırık – Ferhat

Ayberk Atilla – Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu – Ögretmen

Renan Bilek – Müfettis Tuğrul

Cezmi Baskın – Eşekçi Feyzullah

Bülent Çolak – Baran

Haki Biçici – Behçet

Kemal Uçar – Komutan Celal

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyorYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyor
50 yaşında en seksi tavşan! Yorumu olay...50 yaşında en seksi tavşan! Yorumu olay...
Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...Çıplaklık tartışmaları damga vurdu ama...
Anahtar Kelimeler:
Demet Akbağ Sermiyan Midyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

'Günde 2 kere sevişiyoruz' açıklaması!

'Günde 2 kere sevişiyoruz' açıklaması!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Duştan çırılçıplak paylaştı

Duştan çırılçıplak paylaştı

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız fotoğrafına Kadir Çöpdemir'den olay yorum

Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız fotoğrafına Kadir Çöpdemir'den olay yorum

Diğer Haberler

Nevra Serezli: Kız istemeye gofretle geldi

Nevra Serezli: Kız istemeye gofretle geldi

İnanılmaz! Zeynep Tokuş'un oğlu 20 yaşına girdi

İnanılmaz! Zeynep Tokuş'un oğlu boyu kadar

Hülya Avşar’dan çok konuşulacak paylaşım! Genç kızlara taş çıkardı...

Bomba paylaşım! Sadece otrişle...

Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç estetik yaptırdı! İşte son hali...

Feridun Düzağaç estetik yaptırdı! İşte son hali...

90'ların unutulmaz ismi! Rengin zamana meydan okuyor

90'ların unutulmaz ismi! Son hali inanılmaz

Yalancı Yarim nerede ve ne zaman çekildi? İşte Yalancı Yarim filminin oyuncuları

Yalancı Yarim filmi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.