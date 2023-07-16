Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimler? Hükümet Kadın nerede çekildi? Bir Demet Akbağ klasiği!

Hükümet Kadın filmi konusu ve oyuncuları ile hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. Bu akşam Star TV'de yayınlanacak olan film ile ilgili aramalar hız kazandı. Bünyesinde hem komedi hem de dram barındıran Hükümet Kadın, bir bozkır hikayesini konu alıyor. İşte Hükümet Kadın filmi konusu, oyuncuları ve 16 Temmuz Star TV yayın akışı...
Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin (Demet Akbağ) kocası Aziz Veysel (Ercan Kesal) Midyat Belediye Başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur.
Kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir.
Demet Akbağ - Hate
Sermiyan Midyat - Faruk
Mahir İpek - Ikram
Gülhan Tekin - Fehime
Burcu Gönder - Güle
Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu
Nazmi Kırık - Ferhat
Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah
Ayberk Atilla - Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu - Ögretmen
Bülent Çolak - Baran
Haki Biçici - Behçet
Renan Bilek - Müfettis Tugrul
Kemal Uçar - Komutan Celal
Muhammed Akay - İmam
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın
22:15 Yerli Sinema Hükümet Kadın
00:30 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
02:15 Aramızda Kalsın
04:00 Türk Müziği