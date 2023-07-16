Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimler? Hükümet Kadın nerede çekildi? Bir Demet Akbağ klasiği!

Hükümet Kadın filmi konusu ve oyuncuları ile hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. Bu akşam Star TV'de yayınlanacak olan film ile ilgili aramalar hız kazandı. Bünyesinde hem komedi hem de dram barındıran Hükümet Kadın, bir bozkır hikayesini konu alıyor. İşte Hükümet Kadın filmi konusu, oyuncuları ve 16 Temmuz Star TV yayın akışı...

HÜKÜMET KADIN KONUSU NEDİR?

Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin (Demet Akbağ) kocası Aziz Veysel (Ercan Kesal) Midyat Belediye Başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur.

Kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ OYUNCULARI

Demet Akbağ - Hate

Sermiyan Midyat - Faruk

Mahir İpek - Ikram

Gülhan Tekin - Fehime

Burcu Gönder - Güle

Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu

Nazmi Kırık - Ferhat

Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah

Ayberk Atilla - Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu - Ögretmen

Bülent Çolak - Baran

Haki Biçici - Behçet

Renan Bilek - Müfettis Tugrul

Kemal Uçar - Komutan Celal

Muhammed Akay - İmam

16 TEMMUZ STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın

22:15 Yerli Sinema Hükümet Kadın

00:30 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

02:15 Aramızda Kalsın

04:00 Türk Müziği

