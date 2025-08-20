SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Hull City Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic için nabız yokladı! Acun Ilıcalı maaş paylaşımı için görüşmelerde bulunuyor...

İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City transferde gözünü tekrar Türkiye’ye çevirdi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu takım Beşiktaş’ta kadroda düşünülmeyen Amir Hadziahmetovic'e talip oldu.

Hull City Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic için nabız yokladı! Acun Ilıcalı maaş paylaşımı için görüşmelerde bulunuyor...
Burak Kavuncu
Amir Hadziahmetovic

Amir Hadziahmetovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City, transfer yasağı sebebiyle sadece kiralık ve bonservisi elinde olan oyuncuları kadrosuna katabilirken, transferde rotasını Beşiktaş’a kırdı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Hull City Beşiktaş tan Amir Hadziahmetovic için nabız yokladı! Acun Ilıcalı maaş paylaşımı için görüşmelerde bulunuyor... 1

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Hull City, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Hull City, Boşnak oyuncuyu Beşiktaş'tan kiralamak istiyor. Beşiktaş yönetiminin kadroda düşünmediği orta saha oyuncusu için maaş bölüşümünün görüşüldüğü iddia edildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rıdvan Dilmen transferde önceliği belirledi! Rıdvan Dilmen transferde önceliği belirledi!
Süper Lig devinden 'KAP' geldi! 5 yıllık anlaşma...Süper Lig devinden 'KAP' geldi! 5 yıllık anlaşma...
Anahtar Kelimeler:
transfer Amir Hadziahmetovic Hull City AFC son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 milyonluk Ferrari'si pert oldu! Sahibi ilk kez konuştu: Duyar duymaz ilk sözü bakın ne olmuş

15 milyonluk Ferrari'si pert oldu! Sahibi ilk kez konuştu: Duyar duymaz ilk sözü bakın ne olmuş

Ankara'da katledilen Hakan Çakır'ın ailesine tehdit mesajları geldi

Ankara'da katledilen Hakan Çakır'ın ailesine tehdit mesajları geldi

G.Saray İngiliz devi ile anlaşıyor! İstanbul yolu göründü...

G.Saray İngiliz devi ile anlaşıyor! İstanbul yolu göründü...

Süper Lig devinden 'KAP' geldi! 5 yıllık anlaşma...

Süper Lig devinden 'KAP' geldi! 5 yıllık anlaşma...

Ederson, Allison derken Mourinho'nun vatandaşı geliyor!

Ederson, Allison derken Mourinho'nun vatandaşı geliyor!

İstanbul ekibinden o yıldızı istedi! Geliyor...

İstanbul ekibinden o yıldızı istedi! Geliyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.