Hull City Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic için nabız yokladı! Acun Ilıcalı maaş paylaşımı için görüşmelerde bulunuyor...

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City, transfer yasağı sebebiyle sadece kiralık ve bonservisi elinde olan oyuncuları kadrosuna katabilirken, transferde rotasını Beşiktaş’a kırdı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Hull City, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Hull City, Boşnak oyuncuyu Beşiktaş'tan kiralamak istiyor. Beşiktaş yönetiminin kadroda düşünmediği orta saha oyuncusu için maaş bölüşümünün görüşüldüğü iddia edildi.